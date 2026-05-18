Schweiz - Deutschland: 0:0 nach 20 Minuten

Es ist das Duell zwischen den Schweizer und Deutschen in der Eishockey-WM, und es sieht schon mal sehr eng aus. Die Schweiz führt zwar 2:0, aber Deutschland bleibt druckvoll und hat im Mitteldrittel die Chance auf einen Ausstellungenanwalt.

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Es scheint, als wäre hier der Knoten definitiv geplatzt. Nun schlägt es schon wieder hinter Stettmer ein. Dieses Mal trifft Christoph Bertschy nach Vorarbeit Niederreiters. Die Schweiz führt 2:0.

Und wow, was bitte war das für ein riesen Tor. Kai Wissman verliert vor seinem Goalie die Scheibe, dann spielen die Schweizer um den bedauernswerten Verteidiger herum Tiki-Taka, schliesslich schliesst Sven Andrighetto nach Vorarbeit Malgins und Meiers ab. Und dann steht es hier plötzlich doch 1:0 für die Schweiz. Hischier lanciert einen Konter über Josi, kommt schliesslich selbst wieder an den Puck und spielt rüber zu Denis Malgin, der die Ruhe bewahrt, verzögert und zur Führung trifft.

Die Schweizer müssen aufpassen, dass sie in diesem Spiel nicht aus dem Tritt geraten. Die Strafe von Meier, – genommen in der neutralen Zone – gehört zur Kategorie «unnötig». Die Deutschen bleiben druckvoll. Eric Mik versucht es neben dem Tor und mit Nachstochern, doch Genoni bleibt cool.

Aber: Die Schweizer müssen aufpassen, Deutschland ist gerade viel aktiver und präsenter in dieser Phase des Spiels. Im Gegensatz zum ersten Powerplay können die Deutschen nun ihr Überzahl-Spiel installieren, die Scheibe zirkuliert fast eine Minute gut. Aber: Die Schweizer verteidigen sich auch gut und können schliesslich befreien. Der Puck ist wieder im Spiel.

Und weil Timo Meier kurz vor Ablauf des ersten Drittels eine Strafe kassierte, kann Deutschland nun noch 1:59 Minuten im Powerplay spielen. Die Schweiz ist im Duell mit dem Erzrivalen wohl spielbestimmend. Aber längst nicht in dem Ausmass, wie sie es gegen die USA und Lettland war. Das liegt auch am den Deutschen, die wie gewohnt auf viel Körpereinsatz setzen und den Schweizern so zusetzen – wobei diese wacker dagegen halten.

Timo Meier und Théo Rochette verzeichnen die besten Chancen der Schweizer, doch sie scheitern am soliden Goalie Jonas Stettmer. Auf der Gegenseite muss Leonardo Genoni nur einmal eingreifen, als die Deutschen nach einer Chance von Andreas Eder (Ex-EVZ) nachsetzen und so ein Gerangel provozieren. Und soeben ist die Sirene ertönt. Die beiden Teams begeben sich in die Garderoben.

Es steht nach 20 Minuten 0:0. Und Deutschland wird im Mitteldrittel mit einem Powerplay beginnen können





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