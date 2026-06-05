Schweiz: Bürgerliche fordern Beteiligung an EU-Rückkehrzentren

Nach dem EU-Entscheid zur Einrichtung von Rückkehrzentren in Drittstaaten fordern bürgerliche Parlamentarier die Schweiz zur Teilnahme auf. Bundesrat soll Vorkehrungen treffen.

Kurz nach dem EU-Entscheid wurden im Parlament Vorstösse eingereicht. Der Bundesrat soll die nötigen Vorkehrungen treffen für eine Beteiligung an Return Hubs. Die EU erlaubt es, Rückkehrzentren für Asylsuchende in Drittstaaten zu betreiben.

Als Schengen-Mitglied könnte sich die Schweiz an diesen Zentren theoretisch ebenfalls beteiligen. Genau dies fordern nun bürgerliche Parlamentarier mit neu eingereichten Vorstössen. Sie nehmen den Bundesrat beim Wort, denn dieser hat im Frühling einen von Caroni angestossenen Bericht abgeliefert, in welchem er sich grundsätzlich positiv äusserte. Die Schweiz werde eine Beteiligung an Return Hubs prüfen, wenn andere Staaten dies rechtskonform und zielführend umsetzen können.

Das sei ja nun wohl der Fall, findet Caroni, und will wissen: Für SVP-Ständerat Jakob Stark wären Rückkehrzentren in Drittstaaten eine Lösung für den aktuell unhaltbaren Zustand in der Schweiz. Rückkehrzentren würden jene Personen aufnehmen, die nicht in die Schweiz einreisen dürfen oder die nicht zurückgeschafft werden können. Die aktuelle Situation ist einfach ein unhaltbarer Zustand, mit den Rückkehrzentren dagegen hätten wir eine klare Regelung. So hat ein negativer Asylentscheid auch tatsächliche Konsequenzen, so Stark zu Nau.ch.

Die EU habe also für einmal einen guten Entscheid gefällt? Ja, das kann man so sagen, räumt SVPler Stark unumwunden ein. In diesem Bereich hat die EU für einmal einen guten Entscheid gefällt. Es sei nicht nur eine Option für die Schweiz, bei den Rückkehrzentren mitzumachen, sondern es hätte auch negative Folgen für die Schweiz, wenn sie dies nicht täte.

Das hätte den Effekt, dass wir für die Asylmigranten attraktiver werden. Die Flüchtlingshilfe kritisiert solche Rückkehrzentren in Drittstaaten jedoch schon länger. Bei solchen Auslagerungen verliere die Schweiz ein Stück weit die Kontrolle: Sind die Verfahren fair, entsprechen die Unterkünfte den Schweizer Vorgaben? Die Schweiz werde abhängig von Drittstaaten oder gar erpressbar - und Zusatzkosten drohten.

Bei den Verfahren habe ich keinerlei Bedenken, sagt dazu Jakob Stark. Dass Zusatzkosten anfallen könnten, sei dagegen nicht ausgeschlossen. Aber man müsste dann auch schauen, was die Kosten sind, wenn jemand hier untertaucht. Diese Diskussion zeigt die grundsätzliche Spannung zwischen humanitären Verpflichtungen und dem Wunsch nach effektiver Migrationssteuerung.

Die EU hat mit der Möglichkeit von Rückkehrzentren in Drittstaaten einen neuen Weg eingeschlagen, der von Befürwortern als pragmatisch und von Kritikern als problematisch angesehen wird. Die Schweiz steht nun vor der Frage, ob sie diesen Weg mitgehen will. Die bürgerlichen Parlamentarier drängen auf eine rasche Umsetzung, während humanitäre Organisationen skeptisch bleiben. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesrat auf die Vorstösse reagieren wird.

Klar ist, dass die Debatte um Rückkehrzentren die schweizerische Asylpolitik in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen wird. Die Schweiz muss einen Weg finden, der sowohl rechtlichen Anforderungen als auch der öffentlichen Erwartung an eine geordnete Migration gerecht wird





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