Das Bundesamt für Cybersicherheit meldet fünf bestätigte KI-Angriffe in der Schweiz. Kritische Infrastrukturen sind betroffen. Experten warnen vor schnelleren Hacking-Methoden und höheren Erfolgschancen der Angreifer.

Das Bundesamt für Cybersicherheit hat erstmals in der Schweiz den erfolgreichen Einsatz von KI-Agenten bei Cyberangriffe n offiziell bestätigt. Innerhalb weniger Tage wurden dem Amt fünf konkrete Vorfälle gemeldet, bei denen Angreifer künstliche Intelligenz nutzten, um Sicherheitslücken auszunutzen. Bei vier dieser fünf Angriffe ist es den Tätern tatsächlich gelungen, in die betroffenen Computersysteme einzudringen und diese zu kompromittieren.

Kontext und Beteiligte Akteure bei den Vorfällen

Florian Schütz, Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit, gab diese Entwicklungen am Donnerstag in der Sendung "Heute Morgen" des Schweizer Radios und Fernsehens bekannt. Er betonte, dass diese Fälle einen signifikanten Wandel in der aktuellen Cyberbedrohungslage widerspiegeln. Die Angriffe richteten sich insbesondere gegen Betreiber kritischer Infrastrukturen, wobei mindestens zwei verschiedene Sektoren betroffen waren. Obwohl drei der Angriffe diese sensiblen Bereiche tangierten, machte Schütz gegenüber SRF keine größeren Ausfälle oder Betriebsunterbrechungen bekannt. Die Herkunft der Angreifer ist nach wie vor unklar, da das Amt die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen hat.

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Technische Funktionsweise der KI-gestützten Angriffe

Die Angreifer nutzen spezifische KI-Programme, um eigenständig nach Schwachstellen zu suchen und Angriffe automatisch auszuführen. Diese Algorithmen können leicht erratbare Passwörter oder Sicherheitslücken in der Software in einem Bruchteil der menschlichen Arbeitszeit identifizieren. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Flexibilität der Systeme: Die KI-Programme wechseln bei Abwehrmaßnahmen automatisch zu anderen Angriffsmethoden, wodurch traditionelle Sicherheitsstrategien an Effektivität verlieren. Dies führt dazu, dass Unternehmen und Organisationen deutlich weniger Zeit für die Erkennung von Angriffen und die entsprechende Reaktion haben.

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Wachsendes Risiko durch verfügbare KI-Tools

Die Zahl der frei im Internet zugänglichen KI-Agenten hat sich seit Oktober 2026 beinahe verdoppelt. Dieser Anstieg führt zu einer zunehmenden Häufigkeit und Geschwindigkeit von Cyberangriffen, was die Erfolgschancen der Täter erheblich steigert. Das Bundesamt warnt, dass sich diese Angriffe auf Organisationen jeder Art richten können. Die Verfügbarkeit dieser Technologien democratizes das Hacking und senkt die Barrieren für Cyberkriminalität, was eine generelle Gefährdungslage für die digitale Infrastruktur der Schweiz darstellt.

Empfehlungen zur Absicherung der Systeme

Zur Abwehr der neuen Bedrohungslage empfiehlt das Bundesamt eine deutliche Reduktion der über das Internet erreichbaren Systeme. Zu den konkreten Maßnahmen gehören schnellstmögliche Sicherheitsupdates, strenge Zugriffsbeschränkungen und eine lückenlose Mehr-Faktor-Authentisierung. Kritische Infrastrukturen wie die Strom- und Trinkwasserversorgung müssen diese Empfehlungen priorisiert umsetzen, um die Resilienz gegen KI-gestützte Angriffe zu erhöhen. Die Situation bleibt dynamisch, und das Amt verfolgt die Entwicklungen kontinuierlich.