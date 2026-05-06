Schweiz: Bedrohungslage verschlechtert sich erheblich

Der Bundesrat hat den jährlichen Bericht zur Bedrohungslage vorgestellt und dabei von einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der Schweiz und in Europa gesprochen.

Die Bedrohungslage in der Schweiz hat sich verschlechtert: zwei Polizisten auf der Bundestrasse in Bern. Das Sicherheitsumfeld der Schweiz und dasjenige Europas hat sich laut dem jährlichen Bericht des Bundesrat es zur Bedrohungslage erheblich verschlechtert.

Als grösste Gefahren gelten Russlands hybride Kriegsführung und der Flächenbrand im Nahen Osten. Der Bundesrat gab am Mittwoch bekannt, dass Russland für Europa die grösste Bedrohung darstelle und einen hybriden Konflikt mit Sabotage, Propaganda und Desinformation führe. Die Schweiz sei davon direkt betroffen, etwa durch Cyberangriffe, Spionage und Versuche, Sanktionen zu umgehen. Gleichzeitig sei es ungewiss, wie sich die Situation in den nächsten Jahren entwickeln werde.

So steige in den nächsten Jahren das Risiko der Verwundbarkeit Europas und der Schweiz. Im Nahen und Mittleren Osten habe sich der Konflikt nach dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran Ende Februar 2026 zu einem regionalen Flächenbrand ausgeweitet. Die Stelle für die Islamische Republik sei eine Zäsur dar; die Fähigkeiten des Irans zur regionalen Machtprojektion seien massiv reduziert worden. Somit berge der Krieg ein erhebliches Destabilisierungspotenzial.

Auch die innere Sicherheit sei betroffen: Die Terrorbedrohung sei weiterhin von der jihadistischen Bewegung geprägt. Das Risiko diesbezüglich habe sich erhöht, so der Bundesrat. Vor allem von jungen Erwachsenen und Minderjährigen. Beim Linksextremismus sehe der Bundesrat vor allem die Sabotage Infrastruktur in Gefahr, beim Rechtsextremismus seien vor allem agierende Einzelpersonen eine Bedrohung





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