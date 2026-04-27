Schweiz: Anstieg der häuslichen Gewalt – Nationale Strategie zur Bekämpfung

Alarmierende Zunahme von Tötungsdelikten und Gewalt im häuslichen Bereich in der Schweiz. Bund und Kantone entwickeln gemeinsame Strategie zur Bekämpfung häuslicher und sexueller Gewalt.

Die Schweiz steht vor einer wachsenden Herausforderung im Bereich der häuslichen Gewalt und Tötungsdelikte . Eine alarmierende Statistik zeigt, dass im Jahr 2025 mehr als die Hälfte aller Tötungsdelikte – konkret 34 Fälle – im häuslichen Umfeld stattfanden.

Diese Entwicklung ist Teil eines besorgniserregenden Trends, der in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg von Fallzahlen in verschiedenen Gewaltbereichen verzeichnet. Neben den vollendeten Tötungsdelikten sind auch die Zahlen für versuchte Tötungen, Femizide, Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Drohungen und Nötigungen kontinuierlich gestiegen. Diese Zunahme verdeutlicht die Notwendigkeit umfassender und koordinierter Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung dieser Formen von Gewalt.

Die steigenden Fallzahlen stellen eine erhebliche Belastung für die Justiz, die Polizei und die sozialen Dienste dar und erfordern eine verstärkte Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure. Es ist wichtig zu betonen, dass häusliche Gewalt nicht nur physische, sondern auch psychische und ökonomische Formen annehmen kann, die oft schwer zu erkennen und zu ahnden sind. Die Dunkelziffer in diesem Bereich wird als hoch eingeschätzt, was die Notwendigkeit einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit und einer Verbesserung der Meldebereitschaft unterstreicht.

Die Opfer häuslicher Gewalt sind oft in einer schwierigen Lage und benötigen umfassende Unterstützung, um aus der Gewaltspirale auszubrechen. Dies umfasst neben Schutzmaßnahmen auch psychologische Betreuung, rechtliche Beratung und finanzielle Hilfen. Die Bekämpfung häuslicher Gewalt ist somit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die das Engagement von Politik, Behörden, Zivilgesellschaft und jedem Einzelnen erfordert.

Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung haben das Departement des Innern unter der Leitung von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) und das Justiz- und Polizeidepartement unter der Leitung von Bundesrat Beat Jans (SP) beschlossen, gemeinsam eine nationale Strategie zur Bekämpfung häuslicher und sexueller Gewalt zu entwickeln. Diese Strategie soll einen umfassenden Ansatz verfolgen, der sowohl präventive Maßnahmen als auch repressive Maßnahmen umfasst.

Neben dem bereits bestehenden nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention, der vom Departement des Innern koordiniert wird, hat das Justizdepartement einen eigenen Aktionsplan erarbeitet, der sich speziell auf die Bekämpfung häuslicher und sexueller Gewalt konzentriert. Dieser Aktionsplan wird heute offiziell vorgestellt und soll die Grundlage für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen bilden. Die Entwicklung dieser beiden Aktionspläne ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Schutzes von Opfern und zur Verfolgung von Tätern.

Die Strategie soll sicherstellen, dass alle Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt Zugang zu den notwendigen Hilfsangeboten haben, unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrer sozialen Situation. Darüber hinaus soll die Strategie dazu beitragen, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema häusliche Gewalt zu erhöhen und die Meldebereitschaft zu verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen ist dabei von entscheidender Bedeutung, da die Verantwortung für die Bekämpfung häuslicher Gewalt in erster Linie bei den Kantonen liegt.

Der Bund kann jedoch durch finanzielle Unterstützung, die Bereitstellung von Fachwissen und die Koordination der nationalen Strategie einen wichtigen Beitrag leisten. Die Vorstellung des Aktionsplans des Justizdepartements wird von einer Reihe hochrangiger Vertreter der Bundesregierung und der Kantone begleitet. Neben Bundesrat Beat Jans nehmen Staatsrat Norman Gobbi aus dem Tessin, Vorstandsmitglied der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren, und Staatsrat Mathias Reynard aus dem Wallis, Präsident der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren, an der Veranstaltung teil.

Diese Beteiligung unterstreicht die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Anstrengung aller beteiligten Akteure. Ebenfalls anwesend sind Vassilis Venizelos, Präsident des Vereins Electronic Monitoring, Susanne Kuster, stellvertretende Direktorin des Bundesamts für Justiz, sowie Gian Beeli, Co-Direktor des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Die Anwesenheit dieser Experten und Fachleute zeigt, dass die Bekämpfung häuslicher Gewalt ein interdisziplinäres Thema ist, das verschiedene Kompetenzen und Perspektiven erfordert.

Die Diskussionen und Ergebnisse der Veranstaltung werden dazu beitragen, die nationale Strategie weiter zu präzisieren und die Umsetzung der Aktionspläne zu beschleunigen. Es ist zu erwarten, dass die Vorstellung des Aktionsplans des Justizdepartaments eine breite öffentliche Debatte auslösen wird und dazu beitragen wird, das Bewusstsein für das Thema häusliche Gewalt in der Schweizer Bevölkerung zu schärfen.

Die Herausforderung besteht nun darin, die Strategie in die Praxis umzusetzen und sicherzustellen, dass alle Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt die Unterstützung erhalten, die sie benötigen





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