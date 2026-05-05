Schweinepreise fallen: Unmut in der Ostschweiz und Konzept zur Stilllegung von Zuchtplätzen

Fallende Schweinepreise führen zu Unzufriedenheit bei Produzenten in der Ostschweiz. Ein Konzept zur freiwilligen Stilllegung von Zuchtplätzen soll die Überproduktion reduzieren und den Markt stabilisieren.

Die fallenden Schweinepreise sorgen bei den Produzenten in der Ostschweiz für wachsende Unzufriedenheit. Aaron Milz, Vorstandsmitglied von Suisseporcs , äußerte sich zu der angespannten Lage und den möglichen Konsequenzen.

Im Zentrum der Diskussion steht ein Konzept zur Stilllegung von Zuchtplätzen, das darauf abzielt, die Überproduktion im Schweinemarkt zu reduzieren und somit die Preise zu stabilisieren. Bereits im Februar 2026 hatte eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Suisseporcs kurzfristige Maßnahmen zur Marktentlastung initiiert und umgesetzt, um der Überproduktion entgegenzuwirken. Diese Maßnahmen umfassten unter anderem einen Einzug von 20 Rappen pro Kilogramm Schlachtgewicht, der ab Mitte Februar von den Schweineproduzenten zur Speisung eines Fonds entrichtet wurde.

Dieser Fonds soll dazu dienen, die Marktregulierung zu unterstützen und die Produzenten in schwierigen Zeiten zu entlasten. Eine Anpassung des Einzugs erfolgte am 4. Mai, als dieser auf 10 Rappen pro Kilogramm Schlachtgewicht reduziert wurde, um die Belastung der Produzenten zu verringern und gleichzeitig die Wirksamkeit der Maßnahme zu erhalten. Die Arbeitsgruppe, die neben Vertretern von Suisseporcs auch Branchenmitglieder umfasst, hat ein umfassendes Konzept zur freiwilligen Stilllegung von Zuchtschweineplätzen erarbeitet.

Dieses Konzept soll den Produzenten die Möglichkeit geben, freiwillig Zuchtplätze stillzulegen und somit die Gesamtproduktion zu reduzieren. Die Details des Konzepts werden den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt, wobei die Entscheidung über die Durchführung einer außerordentlichen Delegiertenversammlung der Schweineproduzenten morgen in St. Urban LU fallen wird. Die Ostschweizer Sektion der Organisation hat sich bisher nicht zu dem Thema geäußert. Der Verwaltungsrat von Proviande hat sich in seiner Sitzung am 1.

Mai intensiv mit den Problemen im Schweizer Schweinemarkt auseinandergesetzt. Dabei wurde deutlich, dass die aktuelle Situation eine Anpassung der Produktionsmenge an die Nachfrage erfordert. Der Verwaltungsrat begrüßt daher alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Produktion besser auf die Bedürfnisse des Marktes abzustimmen und unterstützt das von der Arbeitsgruppe erarbeitete Konzept zur freiwilligen Stilllegung von Zuchtplätzen.

Diese Unterstützung ist ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Produzenten in die Maßnahmen zur Marktstabilisierung zu stärken und eine breite Akzeptanz des Konzepts zu gewährleisten. Die Stilllegung von Zuchtplätzen wird als eine Möglichkeit gesehen, die Überproduktion zu reduzieren und somit die Preise zu stabilisieren, was letztendlich den Produzenten zugutekommt. Es wird betont, dass die freiwillige Natur des Konzepts wichtig ist, um die Autonomie der Produzenten zu wahren und eine nachhaltige Lösung zu finden.

Die Entscheidung über die Umsetzung des Konzepts liegt nun bei den Mitgliedern, die in der außerordentlichen Delegiertenversammlung ihre Position dazu bezogen werden. Die Ergebnisse dieser Versammlung werden entscheidend sein für die zukünftige Entwicklung des Schweizer Schweinemarktes. Die Situation im Schweizer Schweinemarkt ist komplex und erfordert eine umfassende Strategie, um langfristig stabilisiert zu werden. Die fallenden Preise belasten die Produzenten erheblich und gefährden die Existenz vieler Betriebe.

Die Maßnahmen, die von Suisseporcs und Proviande ergriffen werden, sind daher von entscheidender Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Schweineproduktion zu erhalten. Die freiwillige Stilllegung von Zuchtplätzen stellt eine innovative Lösung dar, die den Produzenten die Möglichkeit gibt, aktiv an der Marktregulierung mitzuwirken. Es ist jedoch wichtig, dass das Konzept fair und transparent gestaltet wird, um sicherzustellen, dass alle Produzenten gleich behandelt werden und die Vorteile der Maßnahmen zu spüren kommen.

Die Entscheidung über die Durchführung der außerordentlichen Delegiertenversammlung in St. Urban LU wird ein wichtiger Meilenstein sein, um die Richtung für die zukünftige Entwicklung des Schweizer Schweinemarktes festzulegen. Die Ostschweizer Sektion der Organisation wird voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung spielen und ihre Position zu dem Thema klar darlegen. Die gesamte Branche blickt gespannt auf die Ergebnisse der Versammlung und hofft auf eine konstruktive Lösung, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und die Schweizer Schweineproduktion langfristig sichert.

Die Herausforderungen sind groß, aber mit vereinten Kräften und einer klaren Strategie kann die Schweizer Schweineproduktion auch in Zukunft erfolgreich sein





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