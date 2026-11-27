Ebba Andersson gewinnt in Kuusamo das Weltcup-Saisonauftakt bei den Frauen, während Martin Nyenget für Norwegen triumphiert. Übersicht der Schweizer Ergebnisse.

Die schwedische Langläuferin Ebba Andersson hat die neue Weltcup-Saison im Ski Nordisch mit einem klaren Sieg eröffnet. Bei der Veranstaltung in Kuusamo in Finnland entschied die sechsfache Weltmeisterin das Rennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik für sich. Andersson setzte sich mit einem Vorsprung von 9,1 Sekunden gegen ihre Konkurrentinnen durch und etablierte sich somit als die erste Siegerin der aktuellen Saison.

Perfekter Saisonsprung für Ebba Andersson

Andersson übernahm bei der Zwischenzeit nach 5,9 Kilometern die Führung im Rennen und gab diese Position bis zur Ziellinie nicht mehr ab. Obwohl sie in der ersten Hälfte des Rennens noch langsamer unterwegs war als die spätere Vierte Natalja Terentjewa, konnte sie ihr Tempo im Finale steigern. Das Podium komplettierten zwei weitere Schwedinnen. Linn Svahn belegte den zweiten Platz, gefolgt von Frida Karlsson, die 10,2 Sekunden Rückstand auf die Siegerin hatte.

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Rückkehr von Natalja Terentjewa

Ein besonderes Aufsehen erregte die russische Athletin Natalja Terentjewa. Sie stand erstmals seit vier Jahren wieder im Weltcup am Start und wurde Letztlich Vierte. Terentjewa, die unter ihrem Ledignamen Neprjajewa in der Saison 2021/22 die Tour de Ski gewonnen hatte, zeigte sich in glänzender Verfassung. Ihre Startberechtigung in Finnland war möglich, da sie sich bei Inkrafttreten des Einreiseverbots für russische Sportler mit gültigem Schengen-Visum bereits im Land befunden hatte.

Männlicher Sieg durch Martin Nyenget

Bei den Herren dominierten die norwegischen Athleten die ersten Ränge. Die ersten sechs Positionen im Rennen wurden allesamt durch Norweger belegt. Den Tagessieg sicherte sich Martin Nyenget, der seinen Landsmann Andreas Ree mit 10,7 Sekunden Abstand hinter sich ließ. Johannes Kläbo, der als Überflieger der Vorsaison galt, kam auf den dritten Platz und unterstrich die Stärke des norwegischen Teams an diesem Sonntag.

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Durchwachsene Bilanz für das Schweizer Team

Für die Schweiz verlief das erste Saisonrennen durchzogen. Anja Weber war die beste Swiss-Ski-Athletin und belegte nach 1:20 Minuten Rückstand auf die Siegerin den 22. Platz. Weitere Schweizerinnen klassierten sich in den Top 50. Nadja Kälin erreichte den 40. Platz, während ihre Schwester Marina Kälin auf Rang 50 einlief. Diese Ergebnisse spiegeln die harte Konkurrenz im internationalen Feld wider.

Platzierungen der Schweizer Herren

Auch bei den Schweizer Männern musste sich Beda Klee mit einem größeren Rückstand zufriedengeben. Der Langläufer verlor 1:13 Minuten auf die Siegerzeit von Martin Nyenget und belegte schließlich Rang 45. Nicola Wigger wurde mit Rang 50 der zweitbeste Schweizer Mann, während Cyril Fähndrich auf Position 57 ins Ziel kam. Die Ergebnisse zeigen den Kampf um die Top-Positionen im Feld deutlich.