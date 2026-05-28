Schweden als Angstgegner der Schweiz

Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal auf Schweden. Die 'Tre Kronor' sind sich bewusst, dass sie der Angstgegner der Nati sind.

Jetzt gilt es ernst. Die Schweiz trifft im WM-Viertelfinal auf Schweden . Die 'Tre Kronor' sind sich bewusst, dass sie der Angstgegner der Nati sind. Die schwedische Zeitung ' Sport bladet' zeigt sich extrem positiv.

Schweden hat noch nie gegen die Schweiz in der Endrunde einer WM oder der Olympischen Spiele verloren. Die Schweiz wird als historischer 'Traumgegner' bezeichnet, Schweden als deren 'Schreckgespenst'. Der schwedische Trainer Sam Hallam schickt erste Provokationen.

'Sie haben es wohl in den letzten beiden Jahren ins Finale geschafft, weil sie nicht gegen uns antreten mussten', wird der Trainer im Interview zitiert. 'Wir sind ihnen bei Weltmeisterschaften schon lange nicht mehr begegnet. Ich weiss, dass wir statistisch gesehen sehr viele Spiele gegen die Schweiz gewonnen haben', sagt Hallam. Die Schweizer Hockey-Nati trifft im Viertelfinal der Heim-WM auf Schweden.

Reto Suri sagt vor der Partie, wen er in der Favoritenrolle sieht. Die Entscheidung wird letztlich nicht auf Papier, sondern auf dem Eis fallen. Um 20:20 Uhr geht's in Zürich los mit dem WM-Viertelfinal-Kracher





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