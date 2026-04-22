Schwarzbär in Albany gerettet: Dramatische Bergung in Wohngebiet

Ein junger Schwarzbär kletterte in Albany, New York, auf einen Baum und wurde nach stundenlanger Belagerung durch Wildhüter betäubt und sicher geborgen. Die Rettungsaktion zog zahlreiche Schaulustige an und erforderte Straßensperrungen.

Ein junger Schwarzbär sorgte am Dienstag in Albany , der Hauptstadt des US-Bundesstaats New York , für Aufsehen, als er sich in ein Wohngebiet verirrte und auf einen Baum kletterte.

Dort verbrachte das Tier stundenlang, bevor es schließlich von Wildhütern geborgen wurde. Die Situation entwickelte sich zu einem öffentlichen Spektakel, da sich zahlreiche Anwohner versammelten, um die Rettungsaktion zu verfolgen. Der Bär hatte sich bereits in den frühen Morgenstunden, gegen zwei Uhr, auf den Baum begeben und weigerte sich, wieder herunterzukommen, wie lokale Medien berichteten.

Im Laufe des Vormittags sperrte die Polizei mehrere Straßen in dem betroffenen Viertel ab, um die Sicherheit der Zuschauer und Einsatzkräfte zu gewährleisten und den Bereich für die Rettungsarbeiten freizumachen. Die Entscheidung, wie der Bär am besten gerettet werden konnte, stellte die Wildtierexperten vor eine schwierige Aufgabe. Einerseits wäre es ideal gewesen, das Tier von selbst herunterklettern zu lassen.

Andererseits barg das dicht besiedelte Gebiet mit seinen Häusern, Zäunen und der nahegelegenen Autobahn ein zu hohes Risiko. Eine unkontrollierte Bewegung des Bären hätte zu gefährlichen Situationen führen können, sowohl für das Tier selbst als auch für die Anwohner. Nach sorgfältiger Abwägung aller Optionen entschieden sich die Einsatzkräfte schließlich dafür, den Schwarzbären mit einem Beruhigungsmittel außer Gefecht zu setzen.

Unter dem Baum wurden umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Ein großes Netz wurde gespannt und weiche Polster ausgelegt, um den Fall des Tieres abzufedern und Verletzungen zu vermeiden. Kurz vor Mittag wurde die Betäubungsspritze abgefeuert und traf ihr Ziel. Die Wirkung des Beruhigungsmittels stellte sich allmählich ein. Zunächst kletterte der Bär noch höher in den Baum, verlor dann aber den Halt und stürzte in die Tiefe.

Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Wildhüter konnte der Bär sicher im Netz aufgefangen werden. Die Anwesenden atmeten erleichtert auf, als sie sahen, dass das Tier unversehrt war. Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Bär von Tierärzten untersucht, um sicherzustellen, dass er keine Verletzungen erlitten hatte. Die Behörden planten, das Tier in die nahegelegenen Catskill Mountains zu bringen und dort wieder in die Wildnis auszuwildern.

Solche Vorfälle sind im Frühling nicht ungewöhnlich, da junge Männchen nach dem Winterschlaf beginnen, ihr angestammtes Gebiet zu verlassen und nach neuen Nahrungsquellen zu suchen. Die Wildhüter betonten, dass es wichtig ist, Wildtiere nicht zu füttern oder zu stören, um ihre natürliche Scheu zu erhalten und Konflikte mit Menschen zu vermeiden. Sie rieten Anwohnern, vorsichtig zu sein und gegebenenfalls die Behörden zu informieren, wenn sie Wildtiere in Wohngebieten sichten.

Die gesamte Rettungsaktion verlief ohne größere Zwischenfälle und zeigte die Professionalität und das Engagement der beteiligten Einsatzkräfte. Der Bär wird nun die Möglichkeit haben, sich in den Catskill Mountains zu erholen und ein neues Zuhause zu finden. Die Anwohner von Albany können erleichtert aufatmen, dass die gefährliche Situation erfolgreich bewältigt wurde und das Tier in Sicherheit gebracht werden konnte. Die Polizei bedankte sich bei der Bevölkerung für die Kooperation und das Verständnis während der Straßensperrungen.

Sie appellierte an die Bürger, weiterhin wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden





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