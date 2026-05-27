Schwarz Gruppe: Erfolgreicher Abschluss der Plastikstrategie REset Plastic

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben ihre Plastikstrategie REset Plastic erfolgreich abgeschlossen. Sie streben mit der gemeinsam erarbeiteten ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources umfassendere und erweiterte Verpackungsziele an.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben ihre Plastikstrategie REset Plastic erfolgreich abgeschlossen. Bis 2025 wurden die ambitionierten Reduktions- und Rezyklatziele erreicht oder sogar übertroffen. Die Handelssparten Lidl und Kaufland setzen nun durchschnittlich 26 Prozent Rezyklat in ihren Eigenmarkenverpackungen aus Plastik ein.

Die Unternehmen streben mit der gemeinsam erarbeiteten ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources umfassendere und erweiterte Verpackungsziele an. Sie bauen ihre Vorreiterrolle für Kreislaufwirtschaft weiter aus und bekennen sich zu fünf Handlungsfeldern und damit einhergehenden Verpackungszielen, die erstmals sämtliche Verpackungsarten und -materialien einbeziehen. Mit der Weiterentwicklung von REset Plastic zu REset Resources optimieren sie alle Materialströme und den gesamten Produktlebenszyklus. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe sind eine internationale führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern.

Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen. Die Kreislaufwirtschaftssparte PreZero fördert mit ihrem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft





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