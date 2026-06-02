Schwammstadt: Wie Städte mit grüner Infrastruktur gegen Hitze und Starkregen kämpfen

Das Schwammstadtprinzip versucht, den natürlichen Wasserhaushalt in Städten wiederherzustellen, um Überflutungen bei Starkregen zu vermeiden und Trockenheit auszugleichen. Durch begrünte Dächer, spezielle Baumsubstrate und entsiegelte Flächen wird Regenwasser gespeichert und langsam abgegeben, was die Hitzeinsel-Effekte verringert und die Biodiversität fördert. Internationale und Schweizer Beispiele zeigen, wie dieses Stadtmodell umgesetzt wird und wie auch Privatpersonen mitwirken können.

Das Schwammstadt prinzip ist ein innovativer Ansatz der Stadtplanung , der darauf abzielt, den natürlichen Wasserkreislauf in Siedlungsgebieten wiederherzustellen. Anstatt Regenwasser schnell über Kanäle abzuleiten, soll es vermehrt versickern, verdunsten und langsam wieder abgegeben werden, um sowohl Starkregenereignisse zu puffern als auch Trockenperioden zu überbrücken.

Dafür müssen versiegelte Flächen wie Asphalt und Beton reduziert und stattdessen grüne sowie blaue Infrastrukturen geschaffen werden. Dazu gehören begrünte Dächer und Fassaden, Parks, Versickerungsbecken und spezielle Substrate für Stadtbäume. Besonders bemerkenswert ist ein neu entwickeltes mehrschichtiges Baumsubstrat 2.0, das unter Straßen und Trottoirs große unterirdische Speicher bildet, welche Regenwasser zurückhalten und den Baumwurzeln optimale Wachstumsbedingungen bieten. Dies erhöht nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Bäume, sondern mildert auch die Hitzeentwicklung in der Stadt, da mehr verdunstendes Wasser die Umgebung kühlt.

Die positiven Effekte reichen von einer Verringerung hitzebedingter Gesundheitsprobleme über die Förderung der Biodiversität bis hin zu einem attraktiveren Stadtklima. Internationale Vorreiter des Konzepts sind China mit staatlich geförderten Sponge-City-Programmen, Kopenhagen mit seinem Wolkenbruchplan sowie Städte wie Singapur, Rotterdam und Berlin. In der Schweiz wird die Schwammstadt beispielsweise in Winterthur, Bern, Zürich, Luzern, Basel und Lausanne vorangetrieben. Auch Private können durch das Sammeln von Regenwasser in Regentonnen, das Entsiegeln von Flächen oder die Schaffung von begrünten Arealen einen Beitrag leisten.

Das Ziel ist eine widerstandsfähigere, lebenswertere Stadt, die mit extremen Wetterereignissen besser umgehen kann





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Schwammstadt Stadtplanung Wassermanagement Klimaanpassung Grüninfrastruktur

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