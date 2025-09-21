Das Weinjahr 2024 war für die Schweizer Weinbranche von Rückgängen in Produktion und Konsum geprägt. Ungünstige Wetterbedingungen und verändertes Konsumverhalten führten zu erheblichen Einbußen, während einzelne Weingüter weiterhin für ihre Qualität ausgezeichnet werden.

Düstere Zeiten für Schweiz er Winzer: Das Wein jahr 2024 war schwach – und der Wein konsum ist rückläufig. Die Schweiz er Wein branche steht vor erheblichen Herausforderungen, wie aktuelle Zahlen zeigen. Der Jahresbericht des Schweiz erischen Observatoriums des Wein marktes zeichnet ein klares Bild: Das Wein jahr 2024 war von Einbußen geprägt, sowohl in der Produktion als auch im Konsum.

Der Weinhandel verzeichnete einen Rückgang von 16 Prozent, was die finanzielle Situation der Winzer zusätzlich belastet. Die Analyse der Daten offenbart ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen.\Der Konsum von Schweizer Wein ging von 92,1 Millionen Litern im Jahr 2023 auf 77,4 Millionen Liter im Jahr 2024 zurück. Dies entspricht einem deutlichen Minus. Auch der gesamte Weinkonsum in der Schweiz ist rückläufig. Im Jahr 2024 wurden 218,4 Millionen Liter Wein getrunken, was einen Rückgang von 18,6 Millionen Litern im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Produktion erlebte ebenfalls einen Einbruch, mit einer Gesamtproduktion von rund 75 Millionen Litern im Jahr 2024. Dies stellt einen Rückgang von 25,7 Prozent dar und macht das Jahr 2024, nach 2021, zum zweitschwächsten Weinjahr der letzten 50 Jahre. Ursachen für diese Entwicklungen sind vielfältig. Ungünstige Wetterbedingungen, wie Frost und Hagel, sowie ein starker Befall mit falschem Mehltau, haben die Ernteerträge beeinträchtigt. Besonders hart traf es das Wallis, wo die Einbußen gravierend waren. In der Deutschschweiz betrug der Rückgang in der Produktion 36,9 Prozent, während die Westschweiz einen Rückgang von 23,8 Prozent verzeichnete.\Die Gründe für den Konsumrückgang sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor ist der Rückgang des Konsums von Schweizer Rotweinen. Verbraucher greifen zunehmend zu importierten Weinen, insbesondere aus Italien, Frankreich und Spanien, obwohl auch hier die Zahlen sinken. Der Marktanteil von Schweizer Weinen liegt aktuell bei 35,5 Prozent. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass das Jahr 2023 ein besonders gutes Jahr war. Im Fünfjahresvergleich zeigt sich, dass die Konsumzahlen für Thurgauer Weine im Jahr 2024 stabil blieben. Der Konsum von Weissweinen aus der Deutschschweiz stieg sogar um rund sechs Prozent. Im Thurgau sank der Konsum von Weissweinen nur minimal, während der Konsum von Rotweinen um etwa 12 Prozent zurückging. Insgesamt verzeichnete der Thurgau einen Rückgang des Weinkonsums von rund 7,2 Prozent. Das Weinland Wallis erlitt besonders schwere Einbußen. Im Jahr 2024 sank der Konsum um rund 21 Prozent. Einblick in die Qualität der Weine gibt die Bewertung des renommierten Gault-Millau. Sie zeichnet die Weine von Michael Broger, dem Pinot-Perfektionisten vom Ottoberg, als zu den besten der Schweiz aus. Sein Weingut, das für seine hervorragenden Weine bekannt ist, unterstreicht die Bedeutung der Weinlese und die Suche nach dem perfekten Moment für die Winzer





