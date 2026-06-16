Schwacher Inlandsmarkt, starke Exporte: Chinas Autobauer im Zwiespalt

Während chinesische Automobilhersteller weltmarktweit expandieren, bricht der heimische Absatz ein. Staatliche Förderkürzungen, hohe Benzinpreise und die Immobilienkrise belasten die Kaufkraft. Gleichzeitig steigen die Exporte rasant, doch wichtige Märkte beginnen, lokale Produktion zu fordern. Deutsche Hersteller leiden mit.

China s Automobilindustrie erobert zunehmend die Weltmärkte, während der heimische Markt gleichzeitig deutlich an Schwung verliert. Nach Daten des chinesischen Verbandes für Personenkraftwagen (CPCA) wurden im Mai nur noch etwa 1,5 Millionen Fahrzeuge in China verkauft - ein Minus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

In den ersten fünf Monaten des Jahres sanken die Verkäufe um fast 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bislang galt China als Wachstumsmarkt, getrieben von der wachsenden Mittelschicht, von der mehr als 400 Millionen der 1,4 Milliarden Einwohner angehören sollen. Doch die Kaufkraft vieler Verbraucher ist aktuell gering, und staatliche Förderprogramme wurden zurückgefahren. Hinzu kommen hohe Benzinpreise infolge des Iran-Konflikts und die anhaltende Immobilienkrise, die das Vermögen und Vertrauen der Haushalte belastet.

Viele Kunden haben zudem Kreditrückzahlungen aus Immobiliengeschäften zu stemmen, sodass ein Autokauf leicht verschoben wird. Die Verkaufsrückgänge betrafen zunächst vor allem die als "Neue Energieautos" (NEV) bezeichneten Elektroautos und Plug-in-Hybride, nachdem die staatlichen Kaufanreize reduziert wurden. Seit dem Kriegsbeginn und dem Anstieg der Kraftstoffpreise verschob sich der Druck jedoch auf klassische Verbrenner, deren Verkäufe im Mai um 39 Prozent einbrachen. Gleichzeitig wuchs der Anteil von NEVs am Pkw-Markt auf über 60 Prozent, obwohl auch sie einstellige Verluste verzeichneten.

Die chinesischen Kunden reagieren äußerst preissensitiv auf solche Änderungen, weshalb viele Käufe vorgezogen wurden. Zudem haben Hersteller und Händler Fahrzeuge in den Markt gedrückt, was den kurzfristigen Rückgang mitverursacht hat. Während der Inlandsmarkt schwächelt, setzen chinesische Autobauer verstärkt auf Exporte, um Überkapazitäten abzubauen. Die Pkw-Ausfuhren stiegen im Mai um rund 75 Prozent, wobei besonders Mittel- und Südamerika, Australien, Südostasien und Afrika als vielversprechende Märkte gelten.

Unternehmen wie Nio verzeichneten von Januar bis Mai ein weltweites Auslieferungsplus von 68,7 Prozent. Doch die Exportstrategie birgt Risiken: Wichtige Märkte wie Europa und Teile Südamerikas drängen zunehmend auf lokale Fertigung, um chinesische Importe zu begrenzen. Branchenexperten warnen, dass die Exporte zwar kurzfristig Luft verschaffen, aber den Preiskrieg direkt in bestehende Märkte tragen. Der deutsche Branchenexperte Peter Fintl bezeichnet die Ausfuhren als "Ventil", nicht als "Rettungsanker", und verweist auf ihre Fragilität.

Für die deutschen Automobilhersteller, die traditionell stark vom chinesischen Markt abhängen, sind die Entwicklungen alarmierend. Der Volkswagen-Konzern rechnet damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge in China in diesem Jahr auf unter 21 Millionen Fahrzeuge fallen wird, und erwartet keine Erholung im Jahresverlauf. In China selbst haben chinesische Hersteller bei NEVs oft Wettbewerbsvorteile durch niedrigere Preise und schnellere Produktanpassungen. Doch auch sie stehen unter Druck durch den harten Preiskampf im Inland und die Notwendigkeit, Kapazitäten auszulasten.

Während CPCA-Generalsekretär Cui Dongshu den Einbruch nicht als dauerhaften Trend ansieht - argumentierend mit der noch niedrigen Autodichte in China -, erwartet Expertin Beatrix Keim eine Abschwächung des früheren Wachstums und anhaltende Preiskämpfe. Für die Hersteller bleibt die Strategie klar: Kostensenkungen, weniger Modellvarianten und eine bessere Skalierung sind notwendig, um in einem schwierigeren Umfeld zu bestehen





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