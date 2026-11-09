Schutz kritischer Energieanlagen: Bund plant neue Pflichten gegen Drohnen

Der Bund plant neue Pflichten für Betreiber kritischer Energieanlagen zum Schutz vor Drohnen und Sabotage, ohne das Gewaltmonopol zu verschieben.

Der Bund plant neue gesetzliche Pflichten für Betreiber kritischer Energieanlagen, um Kraftwerke, Netze und Staudämme besser vor Sabotage und Drohnenangriffen zu schützen. Weil die Armee nicht an allen Standorten gleichzeitig eingreifen kann, prüft der Bund, ob Energieversorger sich künftig selbst gegen Drohnen wehren dürfen. Das Bundesamt für Energie ( BFE) bestätigte die Pläne am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Zeitung 'Blick' hatte zuerst über das Vorhaben berichtet. Nach Angaben des BFE existiert derzeit keine weiterführende gesetzliche Regelung zum physischen Schutz von Energieinfrastrukturen. Die Behörde arbeitet deshalb an einer Rechtsgrundlage für den Bereich.

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Neue Rechtsgrundlage für den physischen Schutz

Das BFE will die Branche per Gesetz zu Schutzmassnahmen verpflichten, und zwar gegen physische und elektromagnetische Bedrohungen. Als grösste Risiken für Kernkraftwerke oder Staudämme nennt der Bund Sabotageakte, Drohnen, Panzerfäuste und Brandstiftung.

Nach Angaben des BFE soll der Vorschlag Lücken in den bestehenden Rechtsgrundlagen zum Schutz kritischer Infrastrukturen im Energiebereich schliessen. Die Behörde betont, dass es dabei nicht um mehr Kompetenzen für Unternehmen gehe.

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Das Gewaltmonopol bleibe bei den zuständigen staatlichen Behörden. Betreiber dürften jedoch Gebäude verstärken, Sensoren sowie Abwehrnetze montieren oder Ersatzteile bereithalten.

Abschussrechte bleiben bei den Behörden

Das Recht, verdächtige Flugobjekte abzuschiessen oder Verdächtige festzuhalten, besitzen Energieversorger nach aktueller Lage nicht. Entdecken Mitarbeitende ein verdächtiges Flugobjekt, bleibt ihnen derzeit nur der Anruf bei der Polizei.

Bis die Polizei vor Ort eintrifft, ist das Flugobjekt nach Darstellung der Berichte meist bereits verschwunden. Parlamentarier forderten deshalb eine Anpassung der Gesetze. Im Ernstfall sollten Stromanbieter Abfangdrohnen oder Störsender aktivieren dürfen.

Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) hatte in früheren Stellungnahmen Erwartungen zurückgewiesen, die Armee könne sämtliche Stromanlagen vor Luftbedrohungen schützen.

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Militär sichert Mittelland und einzelne Objekte

Künftig soll die Armee ein Gebiet wie das Mittelland sowie einzelne Objekte über Wochen vor Angriffen aus der Luft sichern können. Ein gleichzeitiger Schutz aller Standorte der Stromversorgung auf demselben hohen Schutzgrad sei damit jedoch nicht verbunden.

Das VBS verweist darauf, dass ein solcher Schutz von den Mitteln und weiteren Aufträgen der Armee abhängt. Die Pläne des Bundes zielen deshalb auf eine Kombination aus militärischem Schutz und eigenen Massnahmen der Betreiber.

Für Energieversorger bedeutet das konkret, dass sie ihre Anlagen baulich und technisch absichern müssen, während die Hoheit über Abwehr und Festnahmen bei den staatlichen Behörden bleibt. Der Gesetzesentwurf des BFE ist noch in Arbeit, ein Termin für das Inkrafttreten lag in den vorliegenden Informationen nicht vor.