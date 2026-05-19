Schüsse erschießen zwei Menschen in Andalusien - vier weitere teils schwer verletzt, darunter zwei Kleinkinder

Ein mutmasslicher Täter im Alter von etwa 25 Jahren hat bei einem Schusswaffenvorfall in Andalusien zwei Menschen getötet, vier weitere teils schwer verletzt. Dabei waren zwei Kleinkinder betroffen. Der Täter hat sich nach mehreren Stunden der Polizei gestellt.

Ein mutmasslicher Täter im Alter von etwa 25 Jahren hat bei einem Schusswaffen vorfall in Andalusien zwei Menschen getötet, vier weitere teils schwer verletzt. Dabei waren zwei Kleinkinder betroffen.

Der Täter hat sich nach mehreren Stunden der Polizei gestellt. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der Mann soll sein Eltern aufgespießt haben, die noch amstarben, und weitere Personen verletzt haben, darunter eine zweijährige Mädchen und eine Frau. Besonders kritisch sei der Zustand eines sieben Monate alten Babys, das dem Sohn des Verdächtigen angehört.

Die Tat ereignete sich in der Nacht in der Gemeinde El Ejido. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht





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