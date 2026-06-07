Schüsse bei Festival in Toledo: Zwölf Verletzte, Täter flüchtig

Bei einem Sommerfestival in Toledo (Ohio) haben mindestens zwei Schützen das Feuer eröffnet und zwölf Menschen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern.

In der US-amerikanischen Stadt Toledo im Bundesstaat Ohio hat ein schwerer Schusswaffenvorfall bei einem beliebten Sommerfestival für Entsetzen gesorgt. Am späten Samstagnachmittag eröffneten mindestens zwei Täter während des Old West End Festival s das Feuer und verletzten zwölf Menschen.

Zwei der Opfer schweben nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Die mutmaßlichen Schützen sind flüchtig; die Polizei fahndet mit Hochdruck nach ihnen. Das Festivalgelände wurde weiträumig abgesperrt, Zeugen werden befragt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter aufeinander geschossen haben und die umstehenden Besucher getroffen wurden.

Ein Sprecher der Polizei von Toledo erklärte, es habe sich um eine gezielte Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen gehandelt, die nun eskaliert sei. Die Ermittler suchen nach möglichen Verbindungen der Täter zu Banden oder anderen kriminellen Netzwerken. Die Stadt Toledo im Nordwesten von Ohio liegt am Ufer des Eriesees und hat etwa 260.000 Einwohner. Das Old West End Festival ist ein traditionelles Sommer-Event, das seit Jahrzehnten Tausende von Besuchern anzieht.

Es bietet Musik, Kunsthandwerk, Essen und Spiele für die ganze Familie. Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen mit zusätzlichen Polizeibeamten konnten die Schützen ihr Vorhaben offenbar ungehindert durchführen. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich melden. Der Vorfall reiht sich ein in eine traurige Serie von Massenschießereien in den USA, die immer wieder aufs Neue die Diskussion um strengere Waffengesetze entfachen.

Nach den jüngsten Fällen in Schulen und Supermärkten hatte Präsident Joe Biden ein Verbot von Sturmgewehren gefordert, jedoch scheiterten die Bemühungen im Kongress am Widerstand der Republikaner. Gouverneur Mike DeWine, ein Republikaner, zeigte sich nach den Schüssen von Toledo erschüttert. Auf der Plattform X schrieb er: Sommerfestivals sollten sichere Orte sein, an denen Familien Zeit miteinander verbringen können, ohne Gewalt fürchten zu müssen. Er sei zuversichtlich, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde.

Die Polizei hat das Gebiet um den Tatort abgesperrt, die mutmaßlichen Täter sind noch auf der Flucht. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht; ihr Zustand wird als kritisch bis stabil beschrieben. Die Kliniken von Toledo sind auf die Behandlung von Schusswunden eingestellt, da die Stadt immer wieder von Waffengewalt heimgesucht wird. Das Old West End Festival wurde nach dem Vorfall sofort abgebrochen.

Die verbliebenen Besucher wurden aufgefordert, das Gelände zu räumen. Viele von ihnen waren schockiert und weinten. Eine Augenzeugin berichtete dem Sender WTOL von panischen Szenen: Plötzlich fielen Schüsse, alle rannten in alle Richtungen. Es war chaotisch, Menschen haben sich hinter Autos und Bäumen versteckt.

Die Polizei war innerhalb weniger Minuten am Tatort, aber die Schützen hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Spezialeinheiten durchkämmen die Umgebung, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Die Polizei bittet die Bevölkerung, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und die Ermittlungen nicht zu behindern.

Der Vorfall in Toledo ist der jüngste in einer langen Reihe von Schusswaffenangriffen bei öffentlichen Veranstaltungen in den USA. Erst vor zwei Wochen waren bei einem Musikfestival in Texas zehn Menschen getötet worden. Die Debatte um die Waffengesetze wird nach jeder solchen Tat lauter. Während Befürworter des Zweiten Verfassungszusatzes auf das Recht auf Selbstverteidigung pochen, fordern Gegner strengere Kontrollen und Hintergrundchecks.

In Ohio selbst sind Waffen relativ leicht zu erwerben. Der Bundesstaat erlaubt den offenen und verdeckten Waffentrag für Erwachsene ohne spezielle Genehmigung. Die Polizei von Toledo hat angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen für künftige Großveranstaltungen zu überprüfen. Bürgermeister Wade Kapszukiewicz sagte, die Stadt werde nicht zulassen, dass solche Taten das Gemeinschaftsleben zerstören.

Unser Festival steht für Freude und Zusammenhalt, nicht für Angst. Wir werden die Täter zur Rechenschaft ziehen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Festnahme der Verdächtigen führen.

Die Familien der Opfer werden psychologisch betreut. In den sozialen Medien löste der Schusswaffenvorfall eine Welle der Anteilnahme und zugleich der Wut aus. Viele Nutzer fordern endlich eine Reform der Waffengesetze. Andere warnen vor vorschnellen Verurteilungen der Waffenbesitzer.

Die Polizei betont, dass es sich um eine kriminelle Handlung handelt und nicht um eine politische Tat. Die Suche nach den Tätern konzentriert sich auf mehrere Tatverdächtige, die möglicherweise in einem schwarzen SUV geflüchtet sind. Die Polizei hat Straßensperren errichtet und kontrolliert den Verkehr. Die Stadt Toledo ruft ihre Bürger zur Wachsamkeit auf, aber auch zur Besonnenheit.

Die Schulen in der Umgebung wurden angewiesen, am Montag besonders aufmerksam zu sein. Der Schock sitzt tief. Das Old West End Festival soll nach Möglichkeit im nächsten Jahr wieder stattfinden, so die Veranstalter. Doch die Sicherheitsvorkehrungen werden massiv verstärkt werden.

Der Vorfall wird die ohnehin erhitzte Diskussion um Waffengewalt in den USA weiter anheizen. Experten warnen davor, dass die Zahl der Massenschießereien weiter steigen könnte, solange keine politischen Lösungen gefunden werden. Die Polizei bittet die Medien, die Berichterstattung zurückhaltend zu gestalten, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Namen der Opfer wurden noch nicht veröffentlicht, bis die Angehörigen benachrichtigt sind





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