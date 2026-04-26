Schüsse bei Dinner der White House Correspondents’ Association: Trump evakuiert, Gäste plündern Weinflaschen

Bei einem Gala-Dinner in Washington D.C. kam es zu Schüssen, woraufhin Präsident Trump und andere Gäste evakuiert wurden. Ungewöhnliche Szenen, wie das Mitnehmen von Weinflaschen und eine Pressekonferenz im Smoking, prägten die Evakuierung.

Bei einem Gala-Dinner in Washington D.C. kam es zu einem Schockmoment, als Schüsse fielen und Chaos ausbrach. US-Präsident Donald Trump , seine Frau Melania und weitere Regierungsmitglieder wurden umgehend in Sicherheit gebracht.

Ein Verdächtiger wurde festgenommen, während ein Polizist mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert wurde, jedoch dank seiner schusssicheren Weste nur leicht verletzt ist. Die Evakuierung des Washington Hilton Hotels, in dem das Dinner der White House Correspondents’ Association stattfand, verlief alles andere als ruhig. Aufnahmen zeigen, wie Präsident Trump beim Verlassen der Bühne kurzzeitig ins Straucheln geriet, möglicherweise sogar in die Knie ging, bevor er von Sicherheitsbeamten wieder aufgerichtet wurde.

Die genauen Umstände dieses Vorfalls sind bislang unklar und Gegenstand von Spekulationen. Die Reaktion der Gäste war vielfältig. Während viele sich unter den Tischen in Deckung begaben, um sich vor möglichen weiteren Schüssen zu schützen, sorgten andere für ungewöhnliche Szenen. So wurde berichtet, dass Gäste begannen, Wein- und Sektflaschen zu entnehmen und Selfies mit ihnen zu machen, als ob die Party einfach fortgesetzt werden könnte.

Ein Foto, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt angeblich Journalisten, die direkt aus Weinflaschen trinken. Die Authentizität dieser Aufnahme ist jedoch noch nicht bestätigt. Diese Bilder lösten eine Welle von Kommentaren und Kritik aus, insbesondere in Bezug auf die Rolle der Presse und ihren Umgang mit der Situation. Die Atmosphäre war geprägt von Ungläubigkeit und einer Mischung aus Angst und Gelassenheit.

CBS-Journalistin Weijia Jiang, die Präsidentin der Korrespondentenvereinigung, versuchte, die Anwesenden zu beruhigen, kündigte aber gleichzeitig eine Pressekonferenz von Präsident Trump im Weißen Haus an, was zunächst ungläubiges Gelächter hervorrief. Trotz der dramatischen Umstände trat Präsident Trump kurz nach der Evakuierung in Smoking vor die Presse. Auch die Korrespondenten waren noch in ihren Abendgarderoben, was die Szene surreal wirken ließ. Die Situation wurde von vielen als bizarr und unfassbar beschrieben.

Während die Polizei den Bereich absicherte und nach möglichen weiteren Gefahren suchte, schien ein Teil der Gäste die Ernsthaftigkeit der Lage nicht vollständig zu erfassen. Ein Medienmanager, Michael Glantz, wurde dabei gefilmt, wie er während der Evakuierung eine bemerkenswerte Ruhe bewahrte. Die Vorfälle werfen Fragen nach der Sicherheit bei öffentlichen Veranstaltungen und dem Verhalten von Medienvertretern in Krisensituationen auf. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen weiterhin auf Hochtouren, um die Hintergründe der Schüsse und die Motive des Täters zu klären.

Die Bilder und Berichte von dem Gala-Dinner werden die Diskussion über Sicherheit und Medienberichterstattung sicherlich noch lange begleiten. Die Situation verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Sicherheitskräfte und Journalisten bei der Berichterstattung über Ereignisse mit potenzieller Gefahr stehen





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