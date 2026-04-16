Schulweg-Sicherheit: Eltern sorgen sich in Reinach über rasanten Verkehr – Polizei greift ein

Eltern der International School in Reinach sind wegen des rasanten Verkehrs während laufender Strassenarbeiten am Reinacherhof besorgt um die Sicherheit ihrer Kinder. Die Polizei hat nun Massnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern.

Autofahrer rasen – „Ich mache mir Sorgen, nicht nur um meine Kinder“ Die Sicherheit von Schulkindern auf dem Weg zur International School in Reinach ist ein wachsendes Anliegen für Eltern. Angesichts der aktuellen Strassenarbeiten am Reinach erhof, die zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und rasantem Fahrverhalten führen, äußern Eltern ihre tiefen Bedenken. Eine Mutter teilte auf Facebook ihre Sorge mit, nachdem der Schulbetrieb in den beiden Basel wieder aufgenommen wurde.

Ihre Nachricht betont die Gefahr, die von den unachtsamen Autofahrern ausgeht, insbesondere in der Nähe der Tramhaltestelle, wo sich die Primarschule Reinach und die International School befinden. Die Mutter schildert, dass die Bauarbeiten zu einer Situation führen, in der Fahrzeuge den Fussgängerbereich in bedrohlicher Nähe und mit hoher Geschwindigkeit passieren. Dies beeinträchtige nicht nur die Sicherheit ihrer eigenen Kinder, sondern aller schutzbedürftigen Personen, die auf diesen Wegen unterwegs sind. Ihre dringende Bitte an andere Eltern, ihren Kindern die veränderte Verkehrssituation zu erklären und sie für die Gefahren zu sensibilisieren, unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Lage. Die Gemeinde Reinach hat die Sorgen der Eltern zur Kenntnis genommen und reagiert nun auf die Missstände. Die Verkehrspolizei Basel-Landschaft hat als Reaktion auf die elterlichen Bedenken eine Begehung vor Ort veranlasst. In einer offiziellen Mitteilung versichert die Polizei, dass die Sorgen der Eltern bezüglich der Übersichtlichkeit und Sicherheit der Schulwege sehr ernst genommen werden. Bei der durchgeführten Begehung mit der Bauleitung wurden konkrete Massnahmen vereinbart, um die Sicherheit zu erhöhen. Ab sofort werden zwei Mitarbeiter des Verkehrsdienstes den gesamten Strassenverkehr regeln. Zusätzlich wird eine weitere Person den Fussverkehr am Fussgängerstreifen überwachen und begleiten. Diese temporären Sicherheitsvorkehrungen sind täglich von 07.00 bis 18.00 Uhr aktiv. Außerhalb dieser Zeiten wird der Verkehr, einschließlich des Fussgängerverkehrs, durch eine Lichtsignalanlage gesteuert. Die Polizei betont, dass die Situation am Reinacherhof kontinuierlich bewertet wird und die getroffenen Maßnahmen darauf abzielen, die Sicherheit der Schulkinder angemessen zu gewährleisten. Die zuständige Redakteurin, die seit Oktober 2025 das Newsdesk der Basler Zeitung leitet und zuvor als Ressortleiterin für Basel bei 20 Minuten tätig war, hat diesen Bericht verfasst. Ihr Hintergrund im Lokaljournalismus seit 2012 und ihr abgeschlossenes BA-Studium in Deutsch und Geschichte an der Universität Basel bilden die Grundlage für ihre fundierte Berichterstattung über lokale Anliegen





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