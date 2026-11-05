Schulträger in Schwyz zahlen 2458 Franken für GERES-Umstellung

Der Kanton Schwyz erlässt keine Kostenübernahme für die technische Umstellung auf Pupil. Schulträger tragen die einmaligen Gebühren von 2458 Franken selbst.

Im Kanton Schwyz entstehen den örtlichen Schulträger n durch eine technische Anpassung an die kantonale Datenplattform GERES zusätzliche finanzielle Belastungen. Diese Änderungen im Datenaustausch sind unabdingbar, da das bestehende System nicht länger fortgeführt werden kann. Die Verantwortlichen müssen die notwendigen Anpassungen eigenständig durchführen und finanzieren.

Kostenübernahme liegt bei den Schulträgern

Die betroffenen Schulträger haben die Umstellung zwischen der Datenplattform GERES und der Software Pupil selbst zu finanzieren. Der Bund oder das Land übernimmt dabei keine Unterstützung. Für jede Institution fällt eine einmalige Gebühr in Höhe von 2'458 Franken an. Diese Summe ist festgelegt und kann nicht verhandelt werden, da es sich um eine technische Notwendigkeit handelt. Die Bildungspolitik sieht keine andere Lösung vor, als die Kosten direkt bei den Nutzern einzufordern.

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Technische Notwendigkeit ohne gesetzliche Grundlage

Das Bildungsdepartement des Kantons Schwyz hat in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage KA 29/26 die Situation detailliert erläutert. Die Änderungen der Datenplattform machen es erforderlich, dass das bisherige Verfahren eingestellt wird. Eine gesetzliche Grundlage für eine Kostenübernahme durch den Kanton existiert derzeit nicht. Daher müssen die Schulträger die Ausgaben selbst tragen, um die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

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Flexibilität bei der Zahlungsfrist für Institutionen

Trotz der hohen Kosten gibt es für die betroffenen Schulträger eine gewisse Erleichterung in der Abwicklung. Sie können mit Pupil, dem Softwareanbieter, eine spätere Zahlung vereinbaren. Diese Option ermöglicht es den Institutionen, ihre Cashflows besser zu planen und die Belastung über einen längeren Zeitraum zu strecken. Es handelt sich dabei um eine individuelle Absprache, die von den spezifischen Umständen des jeweiligen Schulträgers abhängt.

Kontext der Kleinen Anfrage im Kantonsrat

Hintergrund dieser Entscheidung ist die Kleine Anfrage KA 29/26, die an das Bildungsdepartement gerichtet wurde. Der Regierungsrat oder ein Departement muss auf Fragen von geringerer Bedeutung oder lokalem Interesse Auskunft geben. Solche Anfragen enthalten in der Regel nicht mehr als drei Fragen. Der zuständige Departementsvorsteher antwortet dem Kantonsrat schriftlich innerhalb eines Monats. Diese Antwort diente als offizielle Bestätigung der Kostenlast.