Die Schulanlage Robersten in Rheinfelden AG ist wegen stürzender Betonplatten geschlossen. 200 Kinder sind betroffen. Die Stadt sichert das Dach ab.

Die Stadt Rheinfelden AG hat die Schulanlage Robersten aus Sicherheitsgründen mit sofortiger Wirkung geschlossen. Grund ist die Entdeckung lose sitzender Betonelemente in den Dächern mehrerer Gebäude, die abbrechen könnten. Rund 200 Schülerinnen und Schüler dieser Einrichtung sind von der Massnahme betroffen.

Sicherheitsrisiko durch poröse Betonelemente

Die Untersuchung der Schulanlage wurde durch erste Schäden an der Turnhalle ausgelöst. Am 9. November kündigte die Stadt bereits die Schliessung der Halle an, um Sturzgefahren durch Deckenteile zu verhindern. Externe Fachleute erweiterten die Prüfung danach auf die übrigen Gebäude. Dabei stellten sie fest, dass die verbauten Porenbeton-Dachelemente in den Schrägdächern ein unsichtbares Risiko darstellen. Diese Platten könnten sich durch Alterung, Feuchtigkeit oder Risse lösen.

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Das Hauptrisiko liegt darin, dass die herabstürzenden Teile die darunterliegenden Holzkonstruktionen der Gebäude durchbrechen könnten. Die Stadtverwaltung wägt die Risiken ab und entscheidet sich gegen jede mögliche Gefährdung von Personen. Daher umfasst die Sperrung nun nicht nur die Turnhalle, sondern die gesamte Anlage.

Unterrichtsausfall und provisorische Lösungen

Am kommenden Montag findet kein regulärer Unterricht statt. Ab Dienstag stellt die Schule eine provisorische Tagesbetreuung zur Verfügung, damit die Eltern ihre Arbeitszeit planen können. Der offizielle Unterricht soll am Montag, dem 30. November, wieder aufgenommen werden. Dieser findet jedoch an anderen, ausgewichenen Standorten statt.

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Für die Erstklässler wurde ein Werkraum als neuer Unterrichtsort hergerichtet. Die älteren Schülerinnen und Schüler werden teilweise in andere Schulhäuser der Stadt verlegt und nutzen dort Gemeinschaftsräume. Auf dem ursprünglichen Schulgelände der Schulanlage Robersten dürfen vorerst nur das Untergeschoss und ein separater Pavillon genutzt werden.

Gesamtsicherung bis zur Rückkehr im Januar 2027

Laut den Behörden besteht keine unmittelbare Einsturzgefahr für die Gebäudestrukturen selbst. Die Grundsubstanz der Schulhäuser gilt als intakt. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich ausschliesslich auf die Sicherung der gefährdeten Dachelemente. Die Stadtverwaltung betont, dass die Sicherheit der Kinder und Lehrkräfte oberste Priorität hat.

Langfristig hofft die Stadt darauf, dass die Schülerinnen und Schüler im Januar 2027 an die Schulanlage Robersten zurückkehren können. Bis dahin sind umfassende Sanierungsarbeiten an den Dachkonstruktionen notwendig. Bei der Planung der provisorischen Standorte legt die Verwaltung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Schulwege. Die Kinder müssen ihre neuen Lernorte sicher und ohne zusätzliche Risiken erreichen können. Die Massnahme ist eine reine Prävention, um Unfälle durch herunterfallende Baumaterialien kategorisch auszuschliessen.