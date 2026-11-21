Rheinfeldens Stadtverwaltung schliesst Teile der Schulanlage Robersten wegen Einsturzgefahr durch Porenbeton. Sanierungskosten betragen 27,75 Millionen Franken.

Die Stadt Rheinfelden im Kanton Aargau hat am Samstag Teile der Schulanlage Robersten vorsorglich und per sofort geschlossen. Auslöser dieser massgeblichen Massnahme sind identifizierte Sicherheitsrisiken in den im Dachbereich verbauten Porenbetonplatten. Fachgutachter konnten das Risiko eines vollständigen Versagens dieser Bauteile nicht mit ausreichender Sicherheit ausschliessen.

Sicherheitsrisiko durch Dachkonstruktion

Die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Rheinfelden leiteten nach der Bekanntgabe unverzüglich Sicherungsmassnahmen ein. Das primäre Ziel besteht darin, die Bedingungen für eine zügige Rückkehr der Lernenden in die regulären Schulräume zu schaffen. Bis zur Behebung der Mängel werden die Schülerinnen und Schüler in alternativen Räumlichkeiten unterrichtet. Eine unmittelbare Einsturzgefahr der gesamten Gebäudestruktur besteht laut der Mitteilung der Stadt nicht, da die tragenden Elemente intakt bleiben.

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Trotz der Stabilität der Tragkonstruktion besteht ein konkretes Risiko, dass sich einzelne Teile der Porenbetonplatten aus der Dachkonstruktion lösen. Diese losen Teile könnten in die darunterliegenden Räume fallen und somit Personen gefährden. Aus der aktuellen Schliessung ausgenommen sind das Untergeschoss sowie der Pavillon der Anlage. Beide Bereiche gelten als sicher und können weiterhin genutzt werden.

Hintergründe der Prüfung und Beseitigung

Die aktuelle Situation ist das Ergebnis einer fortlaufenden Inspektion, die am 9. November 2026 mit der vorsorglichen Sperrung der Turnhalle begann. Damals hatten Fachleute Risse in den Deckenelementen der Sporthalle entdeckt. Anschliessend prüften Spezialistinnen und Spezialisten auch die Schultrakte vertieft. Dabei wurde festgestellt, dass dort gleichartige Dachelemente verbaut sind wie in dem betroffenen Bereich.

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Die Behörden der Stadt Rheinfelden gaben am Sonntag bekannt, dass sie weitere Angaben zur aktuellen Situation und zum weiteren Vorgehen machen werden. Die Eltern und Erziehungsberechtigten der betroffenen Schulkinder werden direkt über die konkreten Lösungen für den Unterrichtsausfall informiert. Die Stadtverwaltung betont, dass die Sicherheit der Lernenden und Lehrkräfte oberste Priorität hat.

Finanzierung und zukünftige Sanierung

Am 9. Dezember 2026 wird die Einwohnergemeindeversammlung Rheinfeldens über einen Verpflichtungskredit von 27,75 Millionen Franken abstimmen. Dieser Kredit ist für die geplante Gesamtsanierung und Erweiterung der Schulanlage vorgesehen. Die 1968 in Betrieb genommene Anlage erfordert diese umfangreichen Massnahmen, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Vergangenes Jahr war die Turnhalle der Schulanlage bereits wegen Verdachts auf schwach gebundene Asbestplatten vorübergehend geschlossen. Diese Vorfälle zeigen, dass die Infrastruktur der Schulanlage Robersten seit einiger Zeit besondere Aufmerksamkeit und Investitionen erfordert. Die Stadt Rheinfelden plant mit der anstehenden Sanierung einen umfassenden Umbau, der über die Beseitigung des aktuellen Porenbeton-Problems hinausgeht.

Weitere aktuelle Entwicklungen

Neben den lokalen Ereignissen in Rheinfelden sind auch andere Themen in den Nachrichten präsent. Vontobel-Chefin betonte, dass Regulierung verhältnismässig, stabil und pragmatisch sein muss. In Bosnien berichtete eine Vertreterin einer Schweizer NGO, dass die Menschen wieder Vertrauen in die Zivilgesellschaft setzen.

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Auch die Frage, ob sich die Weltmacht Rechenschaft ablegen lässt, wird debattiert. Zudem wird diskutiert, warum El Niño ernst genommen werden sollte. Die Schokoladeindustrie sucht Geld bei Finanzmärkten, um Kakao zu kaufen. Ein weiterer Bericht handelt von den Schweizer:innen in den USA, die den Wahlsieg der Demokraten erlebten.