Schülerinnen werben per Instagram-Video um Lehrerin - 267.000 Aufrufe

Schülerinnen der Schule Glarus Süd in Linthal haben auf Instagram ein Video veröffentlicht, um eine Lehrerin für ihre überfüllte Klasse zu suchen. Das Video ging viral und erreichte über 267.000 Aufrufe. Zwei neue Bewerbungen sind eingegangen, aber die Zukunft bleibt ungewiss.

In der Gemeinde Glarus Süd, genauer gesagt im Ortsteil Linthal, suchen Schülerinnen der zweiten Primarklasse dringend eine neue Lehrerin . Die Kinder haben selbst ein Video gedreht und es auf Instagram veröffentlicht, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen.

Darin appellieren sie an mögliche Kandidatinnen: 'Sucht ihr immer noch?

', fragt ein Mädchen. 'Ja, wir sind so viele Kinder', antworten die anderen. Mit einer zusätzlichen Lehrkraft könnte die momentan überfüllte Klasse geteilt werden. Zwischendurch singen die Schülerinnen das bekannte Schweizer Kinderlied 'S isch mer alles ei Ding'.

Das Video, das von den Eltern der Kinder produziert wurde, zeigt die herzliche und kreative Art der Klasse. Ein jüngeres Mädchen sorgt für Schmunzeln: 'Zum Glück bin ich noch im Kindergarten', sagt es in die Kamera. Dort scheint der Personalmangel aktuell kein Thema zu sein. Die Aktion hat eine immense Resonanz ausgelöst: Über 267.000 Aufrufe zählt der Beitrag in den sozialen Medien.

Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich begeistert.

'Was für ein herziges Video', schreiben viele. Andere wünschen den Kindern viel Erfolg.

'Wäre ich Lehrerin, hätte ich mich sofort beworben', lautet ein Kommentar. Eine weitere Person schreibt: 'Ich würde sofort kommen.

' Peter Zentner, Departementsleiter der Schule Glarus Süd, erklärt im Gespräch: 'Videos mit emotionalem Charakter verbreiten sich schneller. ' Die Idee für das Video stammt jedoch nicht von der Schule selbst, sondern von den Eltern der Kinder. Die Schule habe den Beitrag anschließend über ihre eigenen Kanäle geteilt, um möglichst viele Leute zu erreichen. Laut Zentner sind inzwischen zwei neue Bewerbungen eingegangen.

Ob die Bewerbenden die nötigen Qualifikationen mitbringen, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Der Auswahlprozess laufe noch.

'Aktuell ist es sehr schwierig, eine Lehrperson zu finden', sagt Zentner. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren habe sich die Situation zwar etwas entspannt, aber die besagte Stelle sei seit rund drei Wochen unbesetzt. Spätestens bis zum Schulstart im August brauche die Schule eine Lösung.

'Falls wir bis dahin keine geeignete Lehrperson gefunden haben, muss die Klasse vorerst als übergrosse Klasse geführt werden. ' Ob der Aufruf den erhofften Erfolg bringt, wird sich zeigen. Eins sei jedoch klar, so die Schule: 'Du möchtest die Kinder auf ihrem Weg begleiten und mitten in der Natur unterrichten? Dann bist du bei uns genau richtig!

' Die kleine Gemeinde Linthal liegt im Kanton Glarus und ist bekannt für ihre idyllische Lage. Die Schule Glarus Süd umfasst mehrere Standorte und legt Wert auf eine persönliche Betreuung. Die Eltern hoffen, dass sich noch weitere qualifizierte Lehrkräfte melden. Das Video bleibt online, um die Suche fortzusetzen.

Die hohe Anzahl an Aufrufen zeigt, wie sehr die Geschichte die Menschen berührt. Viele Kommentatoren bieten ihre Unterstützung an oder teilen den Beitrag. Einige schlagen sogar vor, dass die Schule ein weiteres Video drehen solle, um noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Die Schulleitung steht im Austausch mit den Eltern, um die beste Lösung für die Kinder zu finden.

In der Zwischenzeit lernen die Schülerinnen und Schüler weiterhin engagiert, unterstützt von einer provisorischen Lehrkraft. Die Situation verdeutlicht den landesweiten Lehrermangel, der viele Schulen betrifft. In den letzten Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, offene Stellen zu besetzen. Die Schule Glarus Süd sieht sich daher gezwungen, kreative Wege zu gehen.

Dass die Kinder selbst die Initiative ergriffen haben, wird als positives Zeichen gewertet.

'Es zeigt, wie wichtig ihnen eine gute Bildung ist', so Zentner. Die Bewerbungsfrist läuft noch, und die Schule hofft auf qualifizierte Rückmeldungen. Die Geschichte hat in den Medien hohe Wellen geschlagen und auch andere Regionen inspiriert. In Kommentaren wird gefordert, dass der Lehrberuf attraktiver gestaltet werden müsse.

Die Kinder in Linthal warten weiterhin auf ihre neue Lehrerin und halten die Daumen drückt





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