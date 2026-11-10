Schule Arni-Landiswil prüft Modell 4 für Oberstufe

Die Gemeinde Arni BE stimmt am 2. Dezember 2026 konsultativ über das Modell 4 ab. Ziel ist die gebündelte Oberstufe in Arni.

Die Schule Arni-Landiswil bereitet eine umfassende Strukturreform an der Oberstufe vor, die die Bildungssituation im ländlichen Raum grundlegend verändern könnte. Die Bevölkerung der Gemeinde Arni im Kanton Bern hat die Möglichkeit, sich am 2. Dezember 2026 in einer konsultativen Volksbefragung zu diesem wichtigen Thema zu äußern. Diese Abstimmung dient nicht dazu, einen rechtlich bindenden Beschluss zu fällen, sondern soll der Gemeindevertretung als Orientierungshilfe für die weitere Planung dienen.

Kernmerkmale des Bildungsgangs Modell 4

Das Modell 4 zeichnet sich dadurch aus, dass es die bisher getrennten Realschülerinnen und Realschüler sowie Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler in gemischten Klassen unterrichtet. Im Gegensatz zum bisherigen Modell 1, das die Schülerinnen und Schüler strikt nach Leistungsniveaus trennt, setzt dieser neue Ansatz auf modernen, differenzierten Unterricht. Heterogenität in den Lerngruppen wird dabei nicht als Hindernis, sondern als pädagogische Chance betrachtet. Die Schülerinnen und Schüler behalten zwar ihr zugewiesenes Leistungsniveau, werden aber gemeinsam im selben Raum unterrichtet.

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Diese pädagogische Neuausrichtung ermöglicht einen flexibleren Umgang mit den schulischen Fähigkeiten der青少年. Ein Wechsel des Niveaus wird dadurch möglich, ohne dass die Schülerinnen und Schüler ihre Klasse oder ihren Schulstandort wechseln müssen. Diese Flexibilität soll den Lernprozess unterstützen und individuelle Fördermöglichkeiten verbessern, indem Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen voneinander profitieren können. Die Schule Arni-Landiswil führt die Sekundarstufe I aktuell noch nach dem Modell 1, bei dem die Gruppen streng getrennt bleiben.

Stakeholder und kommunale Auswirkungen

Bisher besuchen Realschülerinnen und Realschüler aus den Gemeinden Landiswil und Arni die Oberstufe am Schulstandort in Arni. Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler aus Arni hingegen gehen in Biglen, während Jugendliche aus Landiswil wahlweise in Biglen oder Lützelflüh lernen. Die Gemeinden Biglen und Lützelflüh stellen der Schule Arni-Landiswil die Kosten für Infrastruktur und Betrieb entsprechend den kantonalen Vorgaben in Rechnung. Diese aktuelle Aufteilung sorgt für eine Zersplitterung der Schülerschaft über mehrere Standorte.

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Die Einführung des Modells 4 hätte zur unmittelbaren Folge, dass alle Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler der Gemeinden Arni und Landiswil ihren Unterricht am Standort in Arni fortsetzen würden. Dies würde die Bedeutung des Schulstandorts in der Arnisäge signifikant stärken und die Ressourcen bündeln. Die Strategieplanung der Schule Arni-Landiswil hat nach intensiver Auseinandersetzung ergeben, dass sich das Modell 4 für die Sekundarstufe I am besten eignet, während die Modelle für die Stufen Kindergarten bis zur 6. Klasse als zweckmäßig und passend bestätigt wurden.

Infrastruktur und Sanierungsplan

Eine konkrete Voraussetzung für die Umsetzung des Modells 4 ist die Schaffung zusätzlichen Schulraums. Da die Einführung mindestens eine weitere Klasse erforderlich macht, ist mehr Platz unumgänglich. Das alte Schulhaus an der Arnisägestrasse 36 in Arni weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf, der in den kommenden Jahren dringend angegangen werden muss. Der geplante Ausbau des Dachgeschosses zu Schulraum kann direkt in dieses große Sanierungsprojekt integriert werden, was finanzielle und logistische Effizienz verspricht.

Damit die Kommission für die Sanierung des alten Schulhauses ihre Arbeit fortsetzen kann, benötigt sie Klarheit über den Bedarf an zusätzlicher Fläche. Ohne ein positives Signal der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Einführung des Modells 4 wird der Ausbau des Dachstocks nicht in die Planungen für die Sanierung einfließen. Die Abstimmungsfrage an der Gemeindeversammlung lautet konkret, ob der weiteren Verfolgung der Einführung des Modells 4 zugestimmt wird. Eine positive Antwort führt dazu, dass der Dachstockausbau in den Bauplan aufgenommen wird.