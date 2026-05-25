Schulanlagen in Wolhusen unter Druck: Neue Schulräume dringend nötig

Die Gemeinde Wolhusen rechnet mit stark steigenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren. Grund dafür ist das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der letzten Jahre. Die bestehenden Schulanlagen würden deshalb zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Der Gemeinderat hat bereits 2025 ein Fachbüro mit der Schulraumplanung beauftragt und hat eine Arbeitsgruppe und einen Ausschuss mit Mitgliedern der politischen Parteien eingesetzt. Laut Prognose der Fachleute dürften im Schulkreis Dorf künftig vier zusätzliche Primarklassen nötig werden. Auch auf der Sekundarstufe wird mit bis zu vier Klassen mehr gerechnet. Für das Schuljahr 2026/27 stehen laut Gemeinde zwar noch genügend Räume zur Verfügung, aber bereits im darauffolgenden Jahr könnte zusätzlicher Schulraum erforderlich sein. Gleichzeitig laufen Abklärungen mit Musikschule, Tagesstrukturen, Vereinen und weiteren Anspruchsgruppen. Es werden auch Gespräche über mögliche externe Standorte geführt. Der Gemeinderat will zu einem späteren Zeitpunkt erneut informieren.

Wegen wachsender Bevölkerung stossen die Schulanlagen in Wolhusen an ihre Grenzen. Jetzt soll möglichst bald neuer Schulraum her. Die Gemeinde Wolhusen rechnet in den kommenden Jahren mit stark steigenden Schülerzahlen.

Grund dafür ist laut Mitteilung der Gemeinde das überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der letzten Jahre. Die bestehenden Schulanlagen würden deshalb zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Der Gemeinderat habe deshalb bereits 2025 ein Fachbüro mit der Schulraumplanung beauftragt.

Zudem wurden eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen von Gemeinde und Schule sowie ein Ausschuss mit Mitgliedern der politischen Parteien eingesetzt. Laut Prognose der Fachleute dürften im Schulkreis Dorf künftig vier zusätzliche Primarklassen nötig werden. Auch auf der Sekundarstufe wird mit bis zu vier Klassen mehr gerechnet. Für das Schuljahr 2026/27 stehen laut Gemeinde zwar noch genügend Räume zur Verfügung, aber bereits im darauffolgenden Jahr könne zusätzlicher Schulraum erforderlich sein.

Wie es weiter heisst, erarbeitet die Schule deshalb ein detailliertes Raumprogramm. Gleichzeitig laufen Abklärungen mit Musikschule, Tagesstrukturen, Vereinen und weiteren Anspruchsgruppen. Es werden auch Gespräche über mögliche externe Standorte geführt. Der Gemeinderat will zu einem späteren Zeitpunkt erneut informieren.

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