Die Einwohnergemeinde Schongau LU hat das Budget 2027 mit einem Defizit von 280'000 Franken beschlossen. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 2.1 Einheiten.

Die Einwohnergemeinde Schongau im Kanton Luzern hat am vergangenen Wochenende das kommunale Budget für das Jahr 2027 mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Sechzig Stimmberechtigte genehmigten die Finanzausgleichsplanung, die einen Aufwandüberschuss von 280'000 Franken vorsieht. Trotz dieses Defizits entscheidet sich die Gemeinde dafür, den Steuerfuss nicht zu erhöhen, sondern bei 2.1 Einheiten stabil zu halten.

Konkrete Zahlen und politische Entscheidung

Das Budget 2027 weist eine Bruttoinvestitionssumme von 743'000 Franken aus. Im Vergleich zum Vorjahr Budget 2026 wird ein geringeres Defizit in Höhe von 88'000 Franken prognostiziert. Die Gemeinderäte begründen diese Tendenz unter anderem mit einem geplanten Wachstum der ordentlichen Steuereinnahmen, das auf rund 175'000 Franken geschätzt wird. Gleichzeitig sind die Nachträge für die Vorjahre rückläufig.

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Zudem wird eine Zunahme des Finanzausgleichs um 70'000 Franken erwartet. Besonders unsicher gestaltet sich die Planung bei den übrigen Einnahmen, hier werden zwar zusätzliche 123'000 Franken veranschlagt, die tatsächliche Höhe bleibt jedoch aufgrund der aktuellen politischen Weltlage fraglich. Die Abstimmung über den Aufgaben- und Finanzplan sowie das Budget selbst verlief einstimmig. Die vorgeschlagenen Stimmenzählenden Christine Kottmann und Thomas Erzinger wurden daraufhin in stiller Wahl bestätigt.

Mehrkosten in Bildung, Bauwesen und Sozialem

Beträchtliche finanzielle Belastungen entstehen in den verschiedenen Leistungsgruppen der öffentlichen Verwaltung. Im Bereich Bauwesen führen die abgeschlossenen Arbeiten der Ortsplanung zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von 52'000 Franken. Im Bildungsbereich verursachen die notwendigen Massnahmen Mehrkosten von 116'000 Franken. Diese steigen weiter an, da die Schülerzahl an der Oberstufe zunimmt und die kantonalen Pro-Kopf-Beiträge steigen, was zu Nettokostensteigerungen von 93'000 Franken in der Sekundar- und Kantonsschule führt.

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Zwar wird für die Volksschule Schongau im Schuljahr 2027/28 eine Reduktion der Klassen von fünf auf vier erwartet, was Einsparungen beim Personalaufwand verspricht. Diese Effekte werden jedoch durch tiefere Kantonsbeiträge, höhere Unterhaltskosten für Schulliegenschaften sowie die seit 2026 bestehenden Tagesstrukturen mehr als kompensiert. Auch im Bereich Soziales und Gesundheit rechnet der Gemeinderat mit zusätzlichen Kosten von 101'000 Franken. Die Zahlungen an den Kanton für die individuelle Prämienverbilligung und die Invalidenheimfinanzierung steigen dabei um rund 31'000 Franken.

Langfristige Herausforderungen und bevorstehende Klausur

Nicht nur für 2027, sondern auch für die Planjahre 2028 bis 2030 wird eine angespannte finanzielle Lage prognostiziert. Erwartete Mehrkosten entstehen unter anderem durch Ergänzungsleistungen, Prämienverbilligungen sowie die steigende Nachfrage nach ambulanter und stationärer Pflege. Eine zentrale Herausforderung bleibt der Schulbetrieb, da trotz voraussichtlich sinkender Schülerzahlen qualifiziertes Lehrpersonal gehalten und attraktiv entlohnt werden muss.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die alternde Infrastruktur der Gemeinde. Da viele Gebäude am Schulweg sowie an der Rüediker- und Müswangerstrasse sanierungsbedürftig sind, veranschlagen die Konzepte sehr hohe Erneuerungskosten. Der Gemeinderat wird diese Fragen in seiner Klausur im Januar 2027 detailliert behandeln. Dabei steht die Priorisierung und finanzielle Tragbarkeit der erforderlichen Massnahmen im Mittelpunkt. Gleichzeitig gibt es Terminänderungen für kulturelle Veranstaltungen: Die Chilbi Schongau findet ab 2027 jeweils am zweiten Sonntag im September statt, wobei das Event 2027 bereits am 12. September fällt.