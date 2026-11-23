Einbrüche in Schönenbuch führen zu Bürgerpatrouillen. Debatte über Staatsversagen, Grenzkontrollen und Strafmass bei Wiederholungstätern.

Anwohner in der Grenzgemeinde Schönenbuch im Baselbieter haben die Sicherheit im eigenen Dorf selbst in die Hand genommen. Seit einem mehrfach einbruchgeschädigten Bewohner das Gefühl hatte, von den Behörden alleingelassen zu werden, patrouillieren Nachbarn nun selbst durch die Straßen. Diese Initiative hat eine hitzige und weitreichende Debatte ausgelöst, die längst über die lokalen Gegebenheiten hinausgeht. Im Zentrum stehen Fragen zur Strafmesspraxis, zur Offenen Grenze und zur grundlegenden Zuständigkeit des Staates für die Sicherheit seiner Bürger.

Symptom eines grösseren Versagens

Viele Kommentierende sehen in der Gründung einer Bürgerwache ein deutliches Symptom eines systemischen Versagens der öffentlichen Hand. Die Argumentation ist klar: Wenn sich Bürger nachts freiwillig organisieren müssen, um ihre Häuser zu schützen, hat der Staat eine seiner Kernaufgaben aufgegeben. Ein Leser wertet dies als bedenklich, da die Notwendigkeit zur Selbsthilfe auf ein Versagen der Institutionen hindeute. Entsprechend gross ist der Respekt vor der Eigeninitiative der Anwohner, der jedoch eng mit dem Vorwurf verbunden ist, dass sich die Behörden hinter Zuständigkeiten und bürokratischen Verfahren verschanzen. Zugleich betonen viele Stimmen, dass Patrouillen eigentlich eine Aufgabe der Polizei seien und die Bürgerwache nur ein unzulässiger Notbehelf darstelle.

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Perspektiven von Lesern und Juristen

Eine Leserin, die selbst drei Einbrüche erlebt hat, kann die Gründung der Bürgerwache gut nachvollziehen und schätzt das Opfer der Beteiligten für ihre Freizeit sehr. Dennoch betont sie eindringlich, dass es dringend Aufgabe der Polizei sei, dort vermehrt Patrouillen zu fahren. Eine kleinere Gruppe der Diskussion weist jedoch darauf hin, dass solche bürgerschaftlichen Initiativen rasch wieder einschlafen könnten. Der Grund dafür liegt in der fehlenden Kapazität: Kaum jemand sei in der Lage, sich nächtelange Einsätze zu leisten, die ohne Bezahlung und mit hohem persönlichem Risiko verbunden sind. Diese praktische Einschränkung wird als wesentlicher Schwachpunkt der Selbstorganisation gesehen.

Debatte um Bagatelldelikte

Der Begriff des Bagatelldelikts entzündet die Gemüter besonders stark. Für viele ist diese juristische Einstufung eine Verhöhnung der Opfer, da ein Einbruch das Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhause nachhaltig zerstört. Immer wieder wird gefordert, dass selbst kleinere Delikte spürbare Konsequenzen haben müssten, bis hin zu mehrjährigen Haftstrafen bei Wiederholungstätern. Ein Kommentierender schreibt, dass bei kleinen Delikten wie Einbruch und Diebstahl bisher kaum etwas passiert. Erst nach zig Einbrüchen drohe eine Gefängnisstrafe, und das, auch wenn die Täter vorher immer gefasst und identifiziert wurden.

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Polemisch wird dabei oft der Vergleich zu Tempoverstössen gezogen, bei denen der Staat konsequent und sofort durchgreife. Juristisch argumentierende Stimmen halten dem entgegen, dass ein versuchter Einbruch ohne Beute strafrechtlich anders einzuordnen sei als ein vollendeter Tatbestand. Darauf folgt wiederum Widerspruch aus der Leserschaft: Einbruchdiebstahl sei sehr wohl ein Verbrechen und keine Bagatelle. Diese Diskrepanz zwischen subjektivem Erleben der Betroffenheit und objektiver juristischer Einordnung prägt den Kern der aktuellen Debatte um die Strafjustiz.

Grenzlage und politische Verantwortung

Für einen Teil der Leserschaft liegt die Ursache für die anhaltenden Probleme an der Grenze zu Frankreich. Über diese flüchten Täter ein und wieder aus, was eine konsequente Verfolgung erschwert. Manche fordern bauliche Abschottung oder konsequente Kontrollen, während andere verweisen darauf, dass durchlässige Grenzen in der Region seit Jahrzehnten Realität seien und nicht einfach mit Mauern zu lösen seien. Parallel dazu wird ein politischer Zuständigkeitsstreit thematisiert. In Baselland und in Bundesbern hätten bürgerliche Mehrheiten das Sagen und den Sicherheitsapparat gespart.

Immer wieder fällt der Vorwurf, der Staat funktioniere vor allem bei Autofahrern zuverlässig, während Einbrecher weitgehend unbehelligt blieben. Eine Minderheit verteidigt die Behörden und rechnet vor, dass Auslieferung und Haft ein Vielfaches des verursachten Schadens kosten würden. Verhältnisse wie in den USA mit übervollen Haftanstalten werden als kaum erstrebenswert beschrieben. Diese ökonomischen und infrastrukturellen Argumente stehen somit gegen die emotionalen und sicherheitspolitischen Forderungen der betroffenen Bevölkerung.