Nach dem Messerangriff in Winterthur äußern sich Politiker wie Jürg Grossen, Mario Fehr, Guy Parmelin, Christian Wasserfallen und Mattea Meyer. Sie fordern klare Konsequenzen und eine Bekämpfung des extremistischen Terrorismus.

Der Messerangriff in Winterthur hat die ganze Schweiz schockiert. Der Präsident der GLP, Jürg Grossen, erklärt: " Gewalt hat bei uns keinen Platz". Der Zürcher Sicherheit sdirektor, Mario Fehr, betont in einer Pressekonferenz klar: "Wir wollen solche Leute nicht hier haben.

Bei schweren Verbrechen und Terrorismus kann das Bürgerrecht entzogen werden". Der Mann solle in die Türkei ausgeschafft werden. Bundespräsident Guy Parmelin zeigt sich schockiert über den Terroranschlag und wünscht den drei Verletzten schnelle Genesung. Auch GLP-Präsident Jürg Grossen ist mit seinen Gedanken bei den Opfern und stellt klar: "Gewalt hat bei uns keinen Platz".

Der Berner FDP-Nationalrat, Christian Wasserfallen, gibt es nur eine Reaktion: "Diese Straftat muss klare Folgen haben. Der Täter muss raus. Staatsbürgerschaft entziehen und raus". Etwas zurückhaltender zeigt sich SP-Co-Präsidentin, Mattea Meyer: "Ich bin davon überzeugt, dass die Behörden aufklären werden können, ob diese islamistisch-terroristische Tat hätte verhindert werden können und was es gegen die Bekämpfung des extremistischen Terrorismus in Zukunft braucht"





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