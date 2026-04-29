Schock bei «Bares für Rares»: Verkäuferin entdeckt Manipulation an Diamantarmband

Eine Verkäuferin erfuhr bei «Bares für Rares» zum ersten Mal, dass ihr geerbtes Diamantarmband manipuliert wurde. Mehrere Diamanten wurden durch Imitationen ersetzt, was zu einem Schock und einer Neubewertung des Schmuckstücks führte.

Eine Verkäuferin erfuhr bei der ZDF - Trödel show «Bares für Rares» eine überraschende und schockierende Entdeckung über ihr geerbtes Diamantarmband . Anke aus Menden brachte das Schmuck stück aus den 1970er-Jahren in der Hoffnung auf einen guten Verkauf mit.

Zunächst war Expertin Wendela Horz begeistert von der Blütengirlande aus Brillanten, doch ihr «komisches Bauchgefühl» ließ sie das Armband genauer untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass mehrere Diamanten durch Imitationen ersetzt worden waren – eine Information, die für Anke völlig neu war. Sie hatte das Armband von ihrer Patentante geerbt und es nie selbst getragen, weshalb sie den Zustand des Schmuckstücks nicht kannte.

Die Expertin identifizierte Farbunterschiede und stellte fest, dass in zwei Fassungen ursprünglich Viertelkaräter saßen, die nun durch YAG-Imitate ersetzt wurden. Die Enthüllung löste bei Anke großen Schock aus. Während die Expertin versuchte, die Situation mit einem Augenzwinkern aufzulockern und spekulierte, dass ein unlauterer Goldschmied die Steine ausgetauscht haben könnte oder die ursprünglichen Diamanten aus finanziellen Gründen verkauft wurden, blieb Anke sichtlich betroffen.

Trotz der Manipulation wurde der Wert des Armbandes mit den verbliebenen echten Diamanten (1,9 Karat) auf 2300 Euro geschätzt. Anke war bereit, diesen Preis zu akzeptieren, was auch Moderator Horst Lichter verstand. Im Händlerraum zeigte sich Elke Velten interessiert und vermutete, dass die Steine möglicherweise durch unbeabsichtigtes Hängenbleiben an den Krappenfassungen verloren gegangen waren und durch günstigere Imitate ersetzt wurden. Julian Schmitz-Avila eröffnete das Bieten mit 1500 Euro, basierend auf dem aktuellen Goldwert.

Nachfolgende Gebote von Liza Kielon und Schmitz-Avila erhöhten den Preis auf 1800 Euro. Als Anke die Expertise von Wendela Horz bezüglich der ausgetauschten Steine erwähnte, zeigte Schmitz-Avila Überraschung. Trotzdem blieb er der höchste Bieter und Anke nahm sein Angebot an. Der Käufer wirkte nachdenklich und äußerte, er wisse noch nicht genau, was er mit dem Armband anfangen werde, erwog aber eine komplette Umarbeitung des Schmuckstücks.

Der Fall verdeutlicht, wie wichtig eine fachkundige Expertise bei der Bewertung von Erbstücken und wertvollen Gegenständen ist und dass auch bei scheinbar hochwertigem Schmuck versteckte Mängel und Manipulationen vorliegen können. Die Verkäuferin verließ die Sendung mit einem Verkaufspreis, der zwar unter ihren Erwartungen lag, aber dennoch eine akzeptable Lösung darstellte, nachdem sie die unerwartete Wahrheit über ihr Erbstück erfahren hatte





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