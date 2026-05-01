Schock am Königstag: Michael van Gerwen attackiert

Darts-Weltmeister Michael van Gerwen wurde während der Königstagsfeierlichkeiten in Den Bosch von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich trotz des Anwesenheits von Sicherheitskräften und wurde auf Video festgehalten. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art für den niederländischen Sportler.

Michael van Gerwen, dreifacher Darts -Weltmeister, erlebte eine unerwartete und unangenehme Überraschung während der Feierlichkeiten zum niederländischen Königstag , dem Koningsdag am 27. April, in seiner Heimatstadt Den Bosch .

Anstatt einen entspannten Tag mit Freunden und Familie zu verbringen, wurde van Gerwen Opfer eines tätlichen Angriffs. Während der sogenannten King’s Night, der Nacht vor dem eigentlichen Königstag, wurde er von einem unbekannten Mann mitten ins Gesicht geschlagen. Der Vorfall ereignete sich, als van Gerwen vor einem Gebäude stand und sich mit mehreren Personen unterhielt. Trotz des Anwesenheits mehrerer Sicherheitskräfte konnte der Angriff nicht verhindert werden.

Die Videobilder des Faustschlages verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien und zeigten van Gerwens sichtlich geschockte Reaktion sowie die anschließende Abführung des Täters durch die Sicherheitskräfte. Van Gerwen selbst versuchte, dem Angreifer hinterherzueilen, wurde jedoch von seinen Begleitern zurückgehalten. Er beschrieb den Täter als offensichtlich betrunken und dessen Wut als unmotiviert und plötzlich. Van Gerwen äußerte sich gegenüber Shownieuws zu dem Vorfall und erklärte, er habe den Angreifer überhaupt nicht gekannt.

Er war völlig überrascht von der plötzlichen Attacke. Der Darts-Star gab an, dass der Mann zunächst unauffällig wirkte und dann plötzlich um sich schlug, als er gerade gehen wollte. Van Gerwen räumte ein, dass seine Reaktion, dem Angreifer hinterherzurennen, nicht angemessen gewesen sei, betonte aber, dass es sich um eine automatische Schreckreaktion gehandelt habe. Glücklicherweise entschuldigte sich der Angreifer später bei van Gerwen.

Trotz des Vorfalls konnte van Gerwen wenige Tage später an der Darts-Premier-League teilnehmen, wo er jedoch im Viertelfinale dem englischen Ex-Weltmeister Luke Humphries unterlag. Dieser Angriff ist jedoch nicht der erste Vorfall dieser Art für den niederländischen Darts-Superstar. Bereits im Herbst 2025 war van Gerwen in eine Schlägerei verwickelt, die in einem Dönerladen stattfand. Damals schilderte er, dass er nach einem angenehmen Abend lediglich etwas zu essen holen wollte, als er in eine unerfreuliche Situation geriet.

Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, die eskalierte, als ein Mann aus der Küche ihn angriff. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Sicherheitsvorkehrungen bei öffentlichen Veranstaltungen in den Niederlanden und die zunehmende Aggressivität, die in solchen Situationen auftreten kann. Obwohl van Gerwen von Sicherheitskräften umgeben war, gelang es dem Angreifer, unbemerkt zu agieren und den Darts-Weltmeister zu treffen.

Die schnelle Verbreitung des Videos in den sozialen Medien zeigt, wie schnell solche Vorfälle öffentlich werden und welche Auswirkungen sie haben können. Es bleibt zu hoffen, dass die Behörden die Angelegenheit gründlich untersuchen und angemessene Maßnahmen ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Van Gerwens Fähigkeit, trotz des Angriffs und der anschließenden medialen Aufmerksamkeit weiterhin professionell zu agieren und an Wettkämpfen teilzunehmen, zeugt von seiner Stärke und seinem Engagement für seinen Sport.

Der Vorfall unterstreicht jedoch auch die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die Gefahren zu schärfen, die mit öffentlichen Veranstaltungen verbunden sind, und die Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich zu verbessern. Die Entschuldigung des Angreifers mag zwar eine gewisse Beruhigung darstellen, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass van Gerwen Opfer eines unprovozierten Angriffs geworden ist





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