Schochman Aviation & Safe Sky: Neue Verkehrsüberwachung für elektronische Cockpits

Slowakischer Avionikhersteller Schochman Aviation arbeitet mit Safe Sky zusammen, um ADS‑B‑Signalverbindungen und Flugzeugdaten zu kombinieren. Das System integriert Verkehrsinformationen aus über 30 Quellen, zeigt sie in Echtzeit an und liefert akustische Warnungen. Die Integration wird voraussichtlich Ende 2026 im Schochman‑Cockpit verfügbar sein.

Der überaus innovative Slowakenische Avionikhersteller Schochman Aviation hat in einer wegweisenden Kooperation mit der europäischen Flugsicherheit splattform Safe Sky ein neues System für elektronische Cockpits eingeführt.

In dieser Partnerschaft werden Verkehrsinformationen aus dem Safe-Sky-Netzwerk künftig direkt in die Cockpit-Software von Schochman eingespeist, sodass Piloten jederzeit ein umfassendes Bild der umliegenden Luftfahrzeugbewegungen erhalten. Die geplante Einführung der Funktion erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres 2026. Das neu entwickelte System verbindet die vom Flugzeug selbst empfangenen ADS-B-Signale mit den umfangreichen Verkehrsdaten von Safe Sky. Durch diese Kombination entsteht ein bemerkenswerter Mehrwert: Piloten können nicht nur andere, ADS-B‑fähige Flugzeuge, sondern insbesondere Luftfahrzeuge erkennen, die keine eigenen ADS-B-Signale senden.

Also read Börsen-Ticker: SMI startet gehalten - Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien - Ölpreise geben leicht nach

Vielfalt der erkannten Luftfahrzeuge und Datenquellen

Dazu zählen Segelflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge, Gleitschirme, Hubschrauber und sogar Drohnen. Safe Sky sammelt diese Verkehrsinformationen aus mehr als 30 verschiedenen Quellen, darunter FLARM, OGN, FANET und ADS-L. Die Daten werden dann sorgfältig mit den lokal empfangenen ADS-B-Signalen abgeglichen, um Dopplungen zu vermeiden. Im Falle einer Übereinstimmung erhält der Bordempfänger Vorrang, sodass die Informationen stets zuverlässig und aktuell sind. Auf den Displayflächen des Cockpits zeigen die Verkehrsinformationen die Differenzierung auf der Navigationskarte, in einer eigenen Verkehrsübersicht sowie in der dreidimensionalen Geländedarstellung.

Zusätzlich wurden akustische Warnungen für Annäherungssituationen integriert, um die situationale Wahrnehmung der Piloten weiter zu verbessern. Während der reine ADS-B-Empfänger auch ohne Internetverbindung reibungslos arbeitet, ist die Einbindung der SafeSky‑Daten auf eine Datenverbindung angewiesen.

Advertisement

Darüber hinaus ermöglicht das System der Schochman‑Flugzeuge, ihre Position in Sekundenabständen an Safe Sky zu melden, wodurch sogar Flugzeuge ohne eigenen ADS-B‑Sender für andere Netzwerknutzer sichtbar werden. Dieses Merkmal schafft eine zusätzliche Sicherheitsebene, die nicht nur den eigenen Flugverkehr schützt, sondern auch die gesamte Luftumgebung für die Gemeinschaft ausbaut.

Echtzeit-Überwachung und vernetzte Flugsicherheit

Die Kombination aus robustem, schwerem ADS‑B‑Empfänger der Schochman-Plattform und der überregionalen Datenreichweite von Safe Sky stellt sicher, dass Piloten in Echtzeit einen präzisen Überblick über ihre Umgebung erhalten, selbst in komplexen Lufträumen mit heterogenen Luftfahrzeugen. Diese Kooperation verdeutlicht einen wichtigen Schritt in Richtung einer verbindlichen, umfassenden Verkehrsüberwachung und signalisiert, dass die Luftfahrtindustrie zunehmend auf vernetzte Technologien setzt, um Sicherheit und Effizienz gleichermaßen zu steigern.

Mit der bevorstehenden Einführung wollen beide Partner einen grundlegenden Beitrag zur modernen Flugsicherheit leisten und die Reiseerfahrung für Piloten auf ein neues Niveau heben.