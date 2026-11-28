Rekordschnee in der Schweiz im November ermöglicht früheren Saisonstart in Adelboden und zwingt den SFV zum manuellen Abräumen. Details zur Wintersport-Situation.

Ein historischer Schneefall hat im November 2026 die Schweizer Winterlandschaft vollständig verändert und markiert den Beginn eines außergewöhnlichen Winters. Die meteorologischen Daten zeigen, dass seit fast vierzig Jahren im Monat November so wenig Schnee wie jetzt in den vergangenen Tagen gefallen ist. Diese massive Ansammlung von Schnee verwandelt zahlreiche Regionen in der Schweiz in echte Winterwunderlandschaften und stellt die lokale Infrastruktur sowie den Sportbetrieb vor neue Herausforderungen.

Die Schneedecke ist dabei nicht nur in den Hochlagen, sondern auch in tiefer gelegenen Gebieten messbar stark ausgeprägt. In der Stadt Einsiedeln im Kanton Schwyz liegt die Schneeprism aktuell bei etwa neun Zentimetern. Dieser Zustand erstreckt sich über das gesamte Land, wobei die weißen Flocken stellenweise bis ins Flachland vordringen und dort für verzuckerte Felder sowie mit Eis überzogene Bäume sorgen, was die winterliche Atmosphäre deutlich verstärkt.

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Früherer Saisonstart in Adelboden

Die hervorragenden Schneebedingungen führen dazu, dass einige Schweizer Skigebiete ihre Saisoneröffnung vor dem ursprünglichen Plandatum durchführen können. Im bekannten Wintersportort Adelboden war der offizielle Saisonbeginn ursprünglich für den 5. Dezember 2026 angesetzt. Aufgrund der aktuellen Schneelage starten die ersten Lifte in diesem Resort nun bereits eine Woche früher als geplant, was sowohl Einheimischen als auch Touristen ein früheres Wintersport-Erlebnis ermöglicht.

Auswirkungen auf den Fussballverband SFV

Nicht nur der Alpinsport profitiert von den Witterungsbedingungen, auch der Verbandssport muss auf die Situation reagieren. In Bern, wo das Schweizer Frauen-Fussballnationalteam für das entscheidende WM-Playoffspiel gegen Österreich am kommenden Dienstag, dem 1. Dezember 2026, trainiert, war eine sofortige Maßnahme erforderlich. Der Schneefall hatte den Trainingsplatz unspielbar gemacht, sodass eine manuelle Reinigung der Spielfläche unverzüglich eingeleitet werden musste.

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Diese Reinigungsarbeiten betreffen nicht nur das technische Personal, sondern auch die Führungsriege des Schweizerischen Fussballverbands SFV. Marion Daube, Direktorin Frauenfussball beim SFV, ist persönlich an der Schneeräumung beteiligt und räumt mit einer Schneeschaufel den Schnee vom Platz. Ihr Einsatz am 26. November 2026 unterstreicht die Priorität, die der Verband auf die Vorbereitung des Playoffspiels legt, um die Spielbereitschaft des Teams sicherzustellen.

Meteorologische Einordnung November 2026

Die aktuellen Wetterdaten belegen eine statistische Seltenheit für den Schweizer Wintereinbruch. Die Menge des in den letzten Tagen gefallen Schnees übertrifft alle vergleichbaren Beobachtungszeiträume seit etwa vier Jahrzehnten. Diese rekordverdächtigen Mengen an Niederschlag in Form von Schnee schaffen die notwendige Grundlage für einen frühen Beginn der Wintersportsaison in den höheren Lagen des Landes, während gleichzeitig die Infrastruktur in den urbanen Zentren wie Bern auf die Bewältigung der Schneemassen geprüft wird.