Schneekatastrophe im Wallis: Folgeschäden beschäftigen den Kanton noch Jahre

Ein heftiger Schneefall im April 2025 hinterliess im Wallis massive Schäden an Bäumen und Infrastruktur. Auch kritische Kommunikationssysteme wie Polycom brachen zusammen, was die Rettungskräfte vor immense Herausforderungen stellte. Die Beseitigung der Folgen wird den Kanton noch bis 2030 beschäftigen und hohe Kosten verursachen.

Hoch oben in den Bäumen von Brig-Glis VS arbeiten Gärtner mit Seilen gesichert und kleinen Sägen. Ihr Ziel: vertrocknete und abgeknickte Äste zu entfernen, die eine erhebliche Gefahr darstellen. René Werlen, Leiter der Stadtgärtnerei, erklärt, dass der starke Schneefall vom April vor einem Jahr noch immer für umfangreiche Arbeiten sorgt.

Im gesamten Kanton sind Förster und Gärtner damit beschäftigt, die Folgen dieses Wetterereignisses zu beseitigen, und Werlen rechnet damit, dass die Auswirkungen in Brig noch Jahre spürbar sein werden. Rückblickend ereignete sich die Schneekatastrophe Mitte April 2025, kurz vor dem Osterwochenende. Über Nacht fiel im Wallis eine grosse Menge Schnee, die zu weitreichendem Chaos führte: Strassen wurden gesperrt, Schulen geschlossen, und Seitentäler waren von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Behörden riefen die "besondere Lage" aus und forderten die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, während sie vor Lawinen und umstürzenden Bäumen warnten. Die Schneemassen hinterliessen nicht nur in Brig Spuren. Besonders die Wälder des Kantons litten unter enormen Schäden. Der Kanton schätzt die Menge des Schadholzes auf 140.000 Kubikmeter, was einer Jahresproduktion der Walliser Forstwirtschaft entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis sich der Wald vollständig erholt hat. Hinzu kommen Schäden an Kantonsstrassen, Seitengewässern und am Rhoneufer. Für die Instandsetzung hat der Kanton rund 20 Millionen Franken bereitgestellt. Der Aprilschnee führte jedoch zu mehr als nur umstürzenden Bäumen. In Seitentälern wie dem Matter- und Saastal fielen nicht nur der Strom, sondern auch das Mobilfunknetz aus. Die betroffenen Dörfer waren somit weder per Auto noch per Telefon oder E-Mail erreichbar. Eine besonders kritische Folge war der Ausfall des nationalen Funksystems Polycom, das für die Kommunikation von Rettungskräften zuständig ist. Die Ursache für die Ausfälle von Strom, Mobilfunk und Polycom lag zunächst im vielen Schnee, der Hochspannungsmasten zum Umknicken brachte. Ohne Strom können die Polycom-Antennen nicht funktionieren. Obwohl diese für den Notfall mit Batterien ausgestattet sind, reicht deren Laufzeit oft nur für wenige Stunden. Danach übernehmen Diesel- oder Benzingeneratoren den Betrieb, doch diese müssen regelmässig mit Treibstoff versorgt werden. Im letzten Jahr war dies in Saas-Grund teilweise nicht möglich, da sowohl die Strassen als auch der Luftweg wegen des Unwetters unpassierbar waren. "Zum Glück gab es in dieser Zeit im Dorf keine Notfälle", betont Bernd Kalbermatten, Gemeindeschreiber von Saas-Fee und Mitte-Grossrat. Er hat in einem überparteilichen Vorstoss die Kantonsregierung zum Handeln aufgefordert, da trotz Massnahmenzusagen bislang wenig geschehen sei. Regierungsrat Stéphane Ganzer kontert jedoch, dass 16 kritische Standorte mit Generatoren und Batterien ausgestattet wurden und eine Ausschreibung zur Modernisierung des Grossteils der über 100 Antennen im Wallis laufe. Er hofft auf die Installation neuer Batterien vor dem nächsten Winter. Zurück in Brig sind die Gärtner nun wieder auf festem Boden und zerkleinern die Äste für den Abtransport. Über 550 Bäume, mehr als ein Viertel der Bäume in der Stadt, sind stark beschädigt, ohne die Bäume ausserhalb des Stadtgebiets und den Gemeindewald mitzurechnen. Christian Gasser, zuständiger Stadtrat, rechnet damit, dass die Folgen des Aprilschnees die Stadt bis 2030 beschäftigen werden und die Pflege der Bäume insgesamt über 650.000 Franken kosten wird. Die Arbeit für die Stadtgärtnerei ist also noch lange nicht beendet





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