Die FIS bestätigt die Durchführung der vier alpinen Weltcup-Rennen der Herren in Beaver Creek vom 3. bis 6. Dezember. Der Schnee ist da.

Die langjährigen Unsicherheiten bezüglich der Schneeverhältnisse auf der "Birds of Prey"-Strecke haben sich nun aufgelöst. Neueste Bilder der Weltcup-Piste in den USA belegen, dass genügend Schnee vorhanden ist. Damit ist die Durchführung der geplanten Speed-Runden in Beaver Creek offiziell gesichert.

Schneesicherheit bestätigt durch FIS

Der französische Skiverband hat für den Super-G am Samstag Cyprien Sarrazin aufgeboten. Geht der 32-Jährige tatsächlich an den Start, wäre es sein erstes Rennen, seit er beim Training für die Abfahrt in Bormio am 27. Dezember 2024 schwer stürzte. Sarrazin erlitt damals eine Hirnblutung und wurde von den behandelnden Ärzten zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt. Danach durchlief er eine lange Reha, bevor er im vergangenen Dezember erstmals wieder auf den Skiern stand. Aus Freude am Skifahren.

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Verbandschefs äußern sich zur Lage

Hinter dem Auftakt der Abfahrer in den USA stand lange ein grosses Fragezeichen. Swiss-Ski-Cheftrainer Tom Stauffer und auch FIS-Speedchef Hannes Trinkl waren besorgt. Doch nun ist klar: Der Schnee ist gekommen, und dem Programm steht nichts mehr im Weg. Es ist offiziell! Wir haben von der FIS eine positive Entscheidung zur Schneesicherheit erhalten, die alle vier Weltcup-Rennen der Herren vom 3. bis 6. Dezember bestätigt, schreiben die Organisatoren auf Instagram und versehen den Post mit einem schneereichen Video.

Wettkalender und Vorläufe in Colorado

Zuerst macht der Weltcup-Tross aber Halt in Copper Mountain. Dort hatte die Piste die Schneekontrolle der FIS schon früher bestanden. Am 28. November steht zum Speed-Auftakt ein Super-G auf dem Programm, tags darauf ein Riesenslalom. Nach dem Halt in Copper Mountain stehen am 3. und 4. Dezember die ersten beiden Abfahrten an, am 5. und 6. Dezember folgen ein Super-G und ein Riesenslalom.

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Historischer Meilenstein für Marco Odermatt

Marco Odermatt bestreitet am Sonntag in Sölden sein 200. Weltcup-Rennen. Mehr als die Hälfte seiner bisherigen Auftritte endeten auf dem Podest. Im Interview mit blue Sport verrät der Nidwaldner, was ihn trotz seiner Erfolgsbilanz noch antreibt. Seine konstante Leistungsstärke und die Freude am Skifahren treiben ihn auch nach zwei Jahrzehnten im Weltcup noch an.

Ausblick auf die kommenden Weltcup-Disziplinen

Die organisatorische Planung für die nachfolgenden Rennen in Beaver Creek kann nun vollständig umgesetzt werden. Alle vier vorgesehenen Disziplinen der Herren stehen weiterhin im Programm. Die Athleten und Offiziellen können sich auf die technische Durchführbarkeit der Strecken verlassen, da die FIS die Sicherheitsstandards explizit bestätigt hat.