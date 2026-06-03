Schmetterlingsvielfalt in der Schweiz: Gewinner und Verlierer der letzten 90 Jahre

Eine Studie zeigt, dass die Artenvielfalt der Schmetterlinge in der Schweiz in den letzten 90 Jahren stark abgenommen hat, insbesondere im Mittelland. Hochgradig spezialisierte Arten und Kälte-Fans sind besonders betroffen, während Totholzkäfer und Wärme-Liebhaber profitieren.

Im dicht besiedelten und landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland hat die Schmetterling- Vielfalt um 29,2 Prozent abgenommen. Eine Studie, die am Dienstag im Fachblatt ' Natur e Ecology & Evolution' veröffentlicht wurde, liefert einen Überblick über die grössten Gewinner und Verlierer der letzten 90 Jahre auf Schweiz er Wiesen und in den Wäldern.

Die Verlierer sind insbesondere die Schmetterlinge, insbesondere im Mittelland. Während sich andere Gruppen stabilisierten, ging die Artenvielfalt der Schmetterlinge bis in die 1980er-Jahre zurück und hat sich bis heute nicht erholt. Landesweit sank ihre Vielfalt um 12 Prozent, im Mittelland sogar um 29,2 Prozent. Hochgradig spezialisierte Schmetterlingsarten verloren 41 Prozent ihrer Vielfalt.

Auch Nahrungsspezialisten, die auf ganz bestimmte Pflanzen oder Bäume angewiesen sind, erlitten bei Käfern (-16,6 Prozent) und Schmetterlingen (-22,3 Prozent) massive Einbussen. Besonders kälteangepasste Schmetterlinge verloren seit den 1930er-Jahren fast ein Drittel (29,8 Prozent) ihrer Vielfalt. Die Gewinner sind insbesondere die Totholzkäfer, die nach einem harten Einbruch zwischen den 1930er- und 1960er-Jahren ein Comeback erlebten und über den gesamten 90-Jahres-Zeitraum ein leichtes Plus von 2,7 Prozent verzeichneten. Sie profitieren von moderner, naturnaher Waldwirtschaft und mehr Totholz.

Wärme-Liebhaber profitieren von der Erderwärmung. Weil wärmeliebende Arten vor allem im intensiv genutzten Tiefland lebten, traf sie die Industrialisierung der Landwirtschaft zuerst besonders hart. Bis zum Jahr 1980 brach die Artenvielfalt bei den wärmeliebenden Totholzkäfern um 28,1 Prozent und bei den wärmeliebenden Schmetterlingen um 28,4 Prozent ein. Mit der Beschleunigung der globalen Erderwärmung ab 1980 wendete sich das Blatt, und diese Arten legten wieder stark zu.

Dank dieser späten Erholung fiel das Minus über den gesamten Zeitraum (1930-2020) mit lediglich 4,9 Prozent bei den Käfern und einem Minus von 13,5 Prozent bei den Schmetterlingen deutlich glimpflicher aus als bei anderen Gruppen. Grosse Schmetterlinge profitierten im Gegensatz zu ihren kleinen Verwandten mit einem Plus von 14,1 Prozent an Vielfalt, da sie mobiler sind und neue Lebensräume leichter erreichen





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schmetterlinge Vielfalt Umwelt Natur Klimawandel Erderwärmung Totholzkäfer Wärme-Liebhaber Kälte-Fans Spezialisten Monophage Mittelland Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vier Sieger und keine Verlierer: Die Staatsweine beider Basel für 2026 stehen festVier gekürte und acht de facto Staatsweine: Seit diesem Jahr können die beiden Basel alle nominierten Weine an Staatsanlässen ausschenken. Die Neuerung soll auch kleinere Produzenten motivieren.

Read more »

Schweiz: Uhrenexporte im April stark rückläufigAusschlaggebend für das schwache Ergebnis war gemäss dem Uhrenverband FH erneut der US-Markt.

Read more »

Alnatura-Aus in der Schweiz: Gewinner und VerliererDie Schliessung der 25 Alnatura-Filialen durch die Migros per Ende 2025 hat im Schweizer Bio-Markt Spuren hinterlassen. Während einige Bio-Produzenten deutliche Einbussen verzeichnen, spüren andere kaum Auswirkungen.

Read more »

Schweiz: Neue Studie zeigt grosse Datenlücken bei der Verkehrssicherheit aufViele Risiken im Strassenverkehr werden heute zu wenig gut erfasst. Das Astra hat deshalb den TCS, die ZHAW und Swisstraffic AG mit der Durchführung einer Studie beauftragt.

Read more »