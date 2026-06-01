Schmerzlicher Verlust: Aarauer Friedenslinde nach Unwetter umgestürzt

Das heftige Unwetter vom Sonntagnachmittag forderte in Aarau zahlreiche umgestürzte Bäume. Besonders schmerzt der Verlust der traditionsreichen Friedenslinde, eines Symbols für den Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Baum war bereits durch eine Pilzkrankheit geschwächt. Die Bevölkerung kann Abschied nehmen, eine Neupflanzung ist für den Herbst geplant. Auch andernorts gab es Schäden und Verkehrsbehinderungen.

Das heftige Unwetter vom Sonntagnachmittag verwüstete Teile Aarau s und hinterliess eine Spur der Zerstörung. Starkregen und orkanartige Böen forderten zahlreiche umgestürzte Bäume, blockierte Strassen und sogar einen Dachschaden.

Besonders schmerzlich trifft die Gemeinschaft der Verlust der traditionsreichen Friedenslinde im Quartier Binzenhof. Diese Linde, die im Oktober 1945 von Schulkindern als Symbol für den Frieden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gepflanzt wurde, war ein beliebter Rastplatz und ein lebendiges Mahnmal. Ihr Sturz ist nicht nur ein ökologischer, sondern vor allem ein emotionaler Verlust. Der Baum litt bereits seit längerem an einer Pilzkrankheit, die sein Holz im Inneren morsch werden liess.

Zusätzlich hatten sich Ameisen im hohlen Stamm eingenistet - weitere deutliche Zeichen einer massiven Schwächung. Solche vorgeschädigten Bäume sind bei extremen Wetterereignissen besonders anfällig für einen Totalbruch, erklärt Stadtförster Roger Wirz. Die genaue Bruchstelle zeigt die faulenden und abgestorbenen Bereiche im Inneren, die den fast 80 Jahre alten Baum letztlich nicht mehr halten konnten.

Für viele Aarauerinnen und Aarauer symbolisierte die Friedenslinde gerade in der heutigen Zeit, in der Krieg und Unsicherheit in Europa wieder präsent sind, die bleibenden Werte des Friedens, des Zusammenhalts und der Zuversicht. Die symbolische Kraft und die emotionale Verbundenheit der Bevölkerung mit diesem Baum sind enorm. Deshalb wird der umgestürzte Riese vorerst nicht sofort abtransportiert, damit die Menschen die Möglichkeit erhalten, Abschied zu nehmen. Wer ein Andenken behalten möchte, kann sich kleine Holzstücke oder Rindenpartien mitnehmen.

Die offizielle Entfernung und geplante Neupflanzung werden jedoch warten müssen. Stadtförster Wirz betont, dass ein Ersatzbaum unbedingt gepflanzt werden soll, die optimalen Bedingungen dafür jedoch erst im kommenden Herbst gegeben sein werden. Ein Sommerpflanzen wäre für den jungen Baum zu stressig. Während die Friedenslinde den grössten symbolischen Schaden darstellt, waren die materiellen Schäden im Aarauer Wald insgesamt vergleichsweise gering.

Laut Wirz sind im restlichen Waldgebiet lediglich einzelne Bäume umgestürzt. Mehraufwand gab es jedoch an anderen neuralgischen Punkten: Beim Vogelinseli und auf der Pferderennbahn im Schachen mussten ebenfalls umgestürzte Bäume beseitigt werden. In den Wohngebieten kam es vereinzelt zu Baumstürzen, die auch Strassen betrafen und zeitweise gesperrt werden mussten. Die wohl spektakulärste Einzelschadensmeldung betrifft ein Haus an der Erlinsbacherstrasse, wo ein grosser Baum auf ein Wohngebäude stürzte.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Ein weiteres grosses Problem war die massive Überflutung der Unterführung zwischen Gaiskreisel und Kreuzplatz, die komplett unter Wasser stand und den Verkehr stark behinderte. Das Unwetter führte ausserdem zu Stromausfällen und weiteren kleineren Schäden in der Region, etwa im benachbarten Suhr, wo ebenfalls ein Baum auf ein Gebäude fiel. Das Wetterereignis unterstreicht einmal mehr die Verwundbarkeit selbst alter, starker Bäume bei extremen Klimaereignissen und die Bedeutung von gesunder Waldpflege.

Die Identifikation und rechtzeitige Entnahme kranker Bäume ist ein fortlaufender Prozess, der jedoch nicht alle Risiken ausschalten kann. Der Verlust der Friedenslinde ist daher ein doppelter: ein ökologischer und ein kultureller. Die Diskussion über einen angemessenen Nachfolger und einen Gedenkort wird die Gemeinde in den kommenden Monaten beschäftigen.

Der Baum ist mit so vielen Erinnerungen und Gefühlen verbunden, dass sein Ersatz nicht einfach ein weiterer Baum sein wird, sondern ein bewusst gesetzter neuer Akzent für Frieden und Zusammenhalt in unsicheren Zeiten





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