Schloss Zizers: Residenz der Kaiserin Zita in Graubünden

Das barocke Schloss Zizers diente als Altersheim für Priester und war von 1962 bis 1989 die letzte Heimat von Kaiserin Zita. Ein historischer Überblick über den Bau und die Habsburger-Verbindung.

Im Kanton Graubünden, genauer im Kreis Fünf Dörfer, erhebt sich das prächtige Barockschloss Zitzers. Dieses historische Gebäude ist vor allem als ehemalige Residenz der letzten Kaiserin von Österreich-Ungarn, Zita von Habsburg, bekannt geworden. Der Autor Roman Zeller und Professor Christoph Mörgeli beleuchten die Geschichte dieses Ortes in einer speziellen Sendung der Weltwoche Daily.

Barocker Ursprung und Bauherren

Der Bau des Schlosses begann zwischen 1670 und 1688 unter Johann Rudolf von Salis. Dieser katholische, adlige Bündner machte eine erfolgreiche Militärkarriere in französischen Diensten und erreichte den Rang eines Marschalls. Das Anwesen wurde ursprünglich als repräsentativer Adelssitz und Alterssitz für ihn und seine Frau errichtet.

Also read Video: Meilensteine der Schweizer Geschichte: Prof. Christoph Mörgeli über das Schloss Tarasp in Scuol, der grössten Gemeinde der Schweiz

Die eigentliche Kraft hinter der Realisierung der Baumaßnahmen war jedoch seine Ehefrau. Sie überwachte die Arbeiten vor Ort und prägte das Design maßgeblich durch ihren persönlichen Geschmack. Die Linie der Familie von Salis starb 1819 aus, doch das architektonische Erbe blieb bestehen.

Wandel zum religiösen Zentrum

Im 19. Jahrhundert ging das Schloss in den Besitz des Bistums Chur über. Es diente zunächst als Erholungsheim für katholische Priester. Später wurde die Einrichtung zu einer Altersresidenz ausgebaut. Diese Nutzung dauerte lange an und prägten das Image des Gebäudes als ruhiger Rückzugsort für Geistliche.

Advertisement

Kaiserin Zitas Leben in der Schweiz

Von 1962 bis 1989 verbrachte Kaiserin Zita ihre letzten 27 Lebensjahre in Zitzers. Sie mochte die Schweiz sehr, da es viele historische Verbindungen der Habsburger zur Schweiz gibt. Ihr Leben hier war zurückgezogen und sie spielte keine öffentliche Rolle mehr.

Zita wurde 1892 als Prinzessin von Bourbon-Parma geboren. Nach der Vertreibung der Familie aus Italien erhielt sie eine sorgfältige Erziehung an Klosterschulen. Sie sprach mehrere Sprachen fließend und war gut ausgebildet.

Ehe mit Kaiser Karl und politischer Hintergrund

Sie heiratete 1911 den Thronfolger Karl. Kaiser Franz Josef war begeistert von dieser Verbindung, da sein Enkel Rudolf gestorben war und Franz Ferdinand eine morganatische Ehe eingegangen war. Dadurch waren Karls Kinder berechtigt, den Thron zu beanspruchen.

Zita galt als sehr fromm und gottesfürchtig, ähnlich wie ihr Mann. Sie war eine starke Persönlichkeit und führte ihren Ehemann teilweise. Ihre Eleganz und Schönheit machten sie zu einer bemerkenswerten Figur in der europäischen Geschichte.