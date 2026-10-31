Schlemmerfilet a la Bordelaise: Rezept, Geschichte und Herkunft des Tiefkühl-Klassikers

Der Name täuscht: Schlemmerfilet a la Bordelaise stammt nicht aus Bordeaux, sondern ist ein Pionier der Tiefkühlküche. Wir klären die Herkunft und geben ein einfaches Rezept für Dorsch mit Kräuterpanade.

Fast jeder kennt das Schlemmerfilet a la Bordelaise aus seiner Kindheit, aus der Mensa oder der Kantine. Viele assoziieren den Namen mit der französischen Stadt Bordeaux und einem eleganten Gericht. Tatsächlich hat der überbackene Fertigfisch jedoch keine geografische Verbindung zu Frankreich. Es handelt sich um eines der ersten Fertiggerichte aus dem Tiefkühler, das den Markt prägte und bis heute in Supermärkten erhältlich ist.

Irrtum mit Bordeaux und Markteintritt von Iglo

Der Name suggeriert zwar französische Herkunft, doch das Gericht stammt nicht aus der Stadt an der Garonne. Es tönt elegant und erinnert an die französische Lebenskunst, die für Genießer weltweit bekannt ist. Der tatsächliche Ursprung liegt jedoch in der industriellen Fertigung. Der deutsche Hersteller Iglo brachte das Produkt als eines der ersten seiner Art auf den Markt.

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Andere Hersteller wie Findus folgten schnell. Auch die Handelsketten Coop und Migros brachten später eigene Markenvarianten heraus. Heute produzieren alle diese Unternehmen das bekannte Filet mit Kräuterpanade. Der Konsum hat sich über Jahrzehnte fest etabliert. Generationen von Studierenden und Mitarbeitern in Kantinen wachsen mit diesem Gericht auf.

Einfaches Rezept mit Dorsch und Kräuterbutter

Wer Fertiggerichten entwachsen ist, aber den Geschmack nicht missen möchte, kann das Schlemmerfilet a la Bordelaise selbst zubereiten. Die Herstellung ist überraschend einfach und erfordert nur wenige Zutaten. Für vier Personen benötigen Sie vier Stücke Dorsch à jeweils 140 Gramm. Zusätzlich werden eine Zitrone, 150 Gramm Butter, Petersilie, Schnittlauch und 60 Gramm geriebener Parmesan benötigt.

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Weitere Zutaten für die Panade sind 40 Gramm Pankomehl, zwei Eigelbe und ein Dekiliter Bouillon. Zur Abschließung dienen Salz und Pfeffer. Zuerst heizen Sie den Ofen auf 200 Grad vor. Die Butter sollte frühzeitig aus dem Kühlschrank genommen werden, damit sie weich wird. Petersilie und Schnittlauch werden kleingeschnitten.

Die Schale der Zitrone wird abgerieben. Die Bouillon wird angerührt und gewärmt. Eine Gratinform wird eingefettet und der Fisch hineinplatziert. Der Zitronenabrieb wird auf dem Fisch verteilt. Die Butter wird mit den Kräutern vermischt und gewürzt. Eigelb, Parmesan und Pankomehl werden zur Kräuterbutter gegeben.

Der Saft einer halben Zitrone wird dazugedrückt. Die Masse wird auf die vier Fischteile verteilt. Das Gericht sollte ungefähr 25 Minuten bei 200 Grad backen. Falls die Panade zu wenig bräunt, kann am Schluss für ein paar Minuten der Heißluftgrill eingeschaltet werden.

Alternative Fischarten und passende Beilagen

Falls kein Dorsch verfügbar ist, eignen sich auch Forelle, Heilbutt oder Zander. Die Gratinform kann alternativ mit Backpapier ausgelegt werden, damit der Fisch nicht anbrennt. Eine andere Möglichkeit ist das Hinzufügen von etwas Flüssigkeit in die Form. Die üppige Panade des Fisches passt gut zu einem simplen Salat.

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Um das Buttrige auszugleichen, eignet sich eine leichte, säuerliche Joghurtsauce. Diese wird aus griechischem Joghurt, etwas Wasser, klein geschnittenem Schnittlauch, Salz und Pfeffer hergestellt. Das Ergebnis erinnert geschmacklich an das ursprüngliche Fertigprodukt, bietet jedoch frische Zutaten. Von Bordeaux träumen kann man trotzdem, auch wenn die Herkunft klar ist.

Die Vorbereitung ist schnell erledigt. Der Duft aus dem Ofen erinnert an frühere Zeiten. Das Gericht beweist, dass man die Qualitäten des Tiefkühl-Klassikers auch zu Hause nachbilden kann. Es verbindet Komfort mit frischen Zutaten. Jeder kann diese Variante ausprobieren und das vertraute Geschmacksprofil genießen.