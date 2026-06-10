Schlechte Kommunikation und Führung: Schweizer Arbeitnehmer klagen über Vorgesetzte

Eine Umfrage von Galaxus zeigt, dass die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in der Schweiz stark von der Kommunikation und den Fähigkeiten ihrer Vorgesetzten abhängt. Leserberichte illustrieren Probleme wie unklare Ziele, mangelndes Fachwissen und entwürdigendes Verhalten.

In der Schweiz zeigen sich viele Arbeitnehmer unzufrieden mit der Kommunikation und Führung ihrer Vorgesetzte n. Eine Umfrage von Galaxus offenbart, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter stark vom Verhalten und den Fähigkeiten des Chefs abhängt.

Während Schweizer Arbeitnehmer im internationalen Vergleich noch vergleichsweise zufriedener sind, bleibt Kritik an mangelnder Kommunikation, fehlendem Fachwissen und unklaren Zielsetzungen. Ein Drittel der Befragten gibt an, keine nennenswerten Beanstandungen gegenüber ihrem Vorgesetzten zu haben, doch die häufigste Beschwerde bleibt die schlechte Kommunikation. Zahlreiche Leserberichte unterstreichen diese Probleme: Ein ehemaliger Lehrling schildert, wie sein Chef bei dringenden Problemen stets mit der Ausrede "Ich komme gleich!

" reagierte und ihn dann 30 bis 60 Minuten warten ließ. Ein anderer berichtet von massiven persönlichen Beleidigungen seitens seines Ausbilders, der ihn als "größtes A****loch seiner Karriere" bezeichnete. Weitere Erfahrungen drehen sich um völlig unklare Projektziele und willkürliche Projektabbrüche, sodass Mitarbeiter sich in sinnlosen Beschäftigungsprogrammen wähnen. Auch während der Probezeit kann es zu Chefwechseln kommen, die dann zu demütigenden "Interviews" führen, in denen die neue Führungskraft die Einstellung in Frage stellt.

Diese Schilderungen verdeutlichen, dass trotz einiger zufriedenstellender Führungsverhältnisse die Kommunikationskultur in vielen Schweizer Betrieben deutlich verbesserungsbedürftig ist. Letztlich bleibt die Erkenntnis, dass ein guter Vorgesetzter entscheidend für die Arbeitszufriedenheit ist, doch leider zu oft durch mangelnde soziale Kompetenz und Führungsqualitäten auffällt





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