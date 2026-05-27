Schlangen im Badefluss Birs sorgen für Panik bei Badenden

Mehrere große Schlangen sorgten bei Schwimmerinnen und Schwimmern für Aufruhr. Am Pfingstmontag sorgten mehrere Ringelnattern im Badefluss Birs in Reinach BL für Panik unter Badenden.

Mehrere große Schlangen sorgten bei Schwimmerinnen und Schwimmern für Aufruhr. Am Pfingstmontag sorgten mehrere Ringelnattern im Badefluss Birs in Reinach BL für Panik unter Badenden.

Kinder und Erwachsene verließen das Wasser, weil die Schlangen im Fluss schwammen und sich Ästen in Menschennähe näherten. Ein News-Scout im Naturschutzgebiet am Fluss Birs wollte chillen, als plötzlich Panik ausgebrochen ist. Der Grund: Schlangen im Wasser. Die Kinder seien schreiend aus dem Wasser gerannt, auch die anderen Menschen seien vorsichtshalber rausgegangen.

Etwa eine Stunde später waren es plötzlich zwei Schlangen, die im Badefluss für Aufruhr sorgten. Eine davon war grösser und dicker als die andere. Beide schwammen ebenfalls im Wasser und bewegten sich anschliessend zu den Ästen neben dem Wasser, in der Nähe der Menschen. Dort blieben sie kurz und schwammen danach wieder weiter.

Dann tummelten sich immer wieder Schlangen im Fluss. Viele Menschen fühlten sich dadurch unwohl und verließen schliesslich erneut das Wasser und den Bereich. Es war sehr beängstigend, wie eine Frau schildert. Laut dem WWF handelt es sich bei den Schlangen im Badefluss um Ringelnattern.

Diese ist für Menschen völlig ungefährlich. Daher kann man ohne Angst an ihr vorbeischwimmen. Der Biodiversitätsexperte Thomas Wirth sagt: Man soll sich freuen, denn solche Begegnungen sind selten. Eine Frau, die oft am Fluss badet, sagt: Ich habe mich an die Schlangen gewöhnt.

Ich habe es schon erlebt, dass eine Schlange neben mir geschwommen ist. Die 39-jährige Jessica aus Oberwil BL hat noch nie in der Birs eine Schlange gesehen. Doch: Solange sie nicht giftig ist, habe ich keine Angst. Mauricio und Sara aus Basel sind am Mittwoch zum ersten Mal im Naturschutzgebiet.

Wir wussten nicht, dass es hier Schlangen gibt, sagen sie. Nun würden sie nur mit Vorsicht ins Wasser gehen. Die 16-jährige Melody hingegen, die mit ihren Freundinnen am Fluss ist, hat keine Angst. Das ist Natur, so die junge Frau.

Würde sie einer Schlange im Wasser begegnen, würde sie aber dennoch wegschwimmen. Ich würde sofort das Wasser verlassen. Das ist Natur, ich bleibe ganz entspannt





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