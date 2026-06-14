Schlagerstar Michelle beendet Karriere und wird spirituelle Heilerin

Die Sängerin Michelle (54) beendet ihre Musikkarriere nach einem letzten TV-Auftritt im Juni. Ab Juli arbeitet sie als spirituelle Heilerin Wakan und bietet Jenseitskontakte an. Ihr Leben nach der Musik und ihre privaten Umstände.

Die bekannte Schlager sängerin Michelle , bürgerlich Tanja Hewer , hat das Ende ihrer Musikkarriere angekündigt. Im Alter von 54 Jahren möchte sie sich zukünftig als spirituelle Heilerin unter dem Namen Wakan betätigen und unter anderem sogenannte Jenseitskontakte anbieten.

Ihren letzten Fernsehauftritt als Musikerin wird sie am 27. Juni in der ARD-Show Schlagerbooom bei Florian Silbereisen haben. Danach wird sie ihren Künstlernamen ablegen und sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Michelle betont, dass diese Entscheidung nicht aus einer Laune heraus getroffen wurde, sondern ein längerer innerer Prozess über Jahre hinweg gewesen sei.

Sie möchte Menschen helfen zu heilen, daher erfolgt der Wechsel von der Bühne in die spirituelle Beratung. Bereits vor über zehn Jahren habe sie eine Heiler-Ausbildung absolviert und später eine Weiterbildung zum Medium gemacht. Ab Mitte Juli plant sie unter dem Namen Wakan Einzelberatungen und Jenseitskontakte anzubieten. Privat ist Michelle Mutter von drei Töchtern und bereits Grossmutter, ein zweites Enkelkind ist unterwegs.

Sie beschreibt sich als lockere Grossmutter, die gerne Unsinn mit ihren Enkeln macht. In den letzten Monaten war ihr Privatleben turbulent, nachdem ihr Partner Eric Philippi ihr im Februar in Berlin vor Publikum einen Heiratsantrag gemacht hatte. Mit dieser Lebensveränderung beginnt für sie ein neues Kapitel, das sie als Mission sieht, anderen Menschen durch spirituelle Arbeit zu helfen





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