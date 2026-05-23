Schlagerparade in Chur: Die Zukunft in der Halle kennt uns noch nicht

Die diesjährige Schlagerparade in Chur ist bereit für ihre Umzugsvorbereitungen, aber die Zukunft des Events scheint in der Halle mit der neuen Messe- und Eventhalle im Westen Churs ungewiss. Das Line-up ist bekannt und eventuell wird das Event in die neue Halle umziehen. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. September statt und wird vom österreichischen Partyschlagersänger DJ Ötzi angeführt.

Die Schlagerparade in Chur ist wieder da, das Line-up ist bekannt und eventuell wird das Event in die neue Halle umziehen. Die diesjährige Veranstaltung findet am 25. und 26.

September statt und wird vom österreichischen Partyschlagersänger DJ Ötzi angeführt. Das Fest geht auf dem Stadthallenareal in Chur über die Bühne. Wie der Mediensprecher des Events, Marc Raguth Tscharner, erklärte, könnte das Fest dieses Jahr auf dem großen Parkplatz vor der alten Stadthalle stattfinden. Eine Austragung in der alten Stadthalle ist in diesem Jahr unwahrscheinlich, da sie im Sommer abgerissen wurde, um Platz für den Neubau der Brambrüeschbahn zu machen.

Der Abriss ist jedoch nicht mehr gefordert, da die Churer Stimmbevölkerung die notwendigen Gelder im März abgelehnt hat. Die Feier endet erneut mit Konzerten von Künstlern wie Papi's Pumpels, Bünzlikrachers und die Wolfgang Petry Double Show auf dem Stadthallenareal. Während der Event Ausländer helfen bei der Umzugsvorbereitung





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