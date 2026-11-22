Nach einer Schlägerei bei einer Bushaltestelle in Baden wurde ein 38-jähriger Mann verletzt. Die Polizei Aargau ermittelt und sucht Zeugen.

Bei einer Gewalttat im aargauischen Baden in der Nacht auf Sonntag wurde ein 38-jähriger Mann schwer verletzt. Die Vorfälle ereigneten sich kurz nach 01.30 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Schulhausplatz. Die Kantonspolizei Aargau teilte am Sonntag mit, dass der Notrufzentrale eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet worden war. Ein Polizeiteam traf vor Ort auf den 38-Jährigen aus der Region Baden sowie dessen Begleiterin.

Details zum Tathergang in Baden

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es an der Bushaltestelle zu einer Auseinandersetzung kam. Es waren mehrere Personen an dem Vorfall beteiligt, wobei die genauen Umstände zunächst unklar blieben. Die Patrouille fand den 38-Jährigen vor, nachdem er bei der Schlägerei verletzt worden war. Der verletzte Mann wurde daraufhin in ein Spital gebracht, um medizinische Versorgung zu erhalten. Die genauen Umstände der Verletzungen wurden nicht öffentlich detailliert beschrieben.

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Ermittlungen und Fahndung nach Tätern

Bisher liegen der Kantonspolizei Aargau keine Hinweise auf die Täterschaft vor. Die Polizei nahm umgehend Ermittlungen auf, um den Hergang des Vorfalls aufzuklären. Da es sich um eine Situation mit mehreren Beteiligten handelt, ist die Aufklärung komplex. Die Behörden gehen davon aus, dass eine sorgfältige Untersuchung notwendig ist, um die Verantwortlichen zu identifizieren. Die Suche nach Zeugen und weiteren Informationen steht im Vordergrund der aktuellen Ermittlungen.

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Zeugenaufruf der Polizei Aargau

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Zeugenaufruf erlassen, um weitere Informationen zum Vorfall zu erhalten. Die Polizei bittet Personen, die am Schulhausplatz in der Nähe der Bushaltestelle waren, um Kontaktaufnahme. Auch Personen, die Verdächtige gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich bei den Behörden zu melden. Die Öffentlichkeit wird dringend aufgefordert, bei der Aufklärung des Vorfalls zu helfen. Jede Information kann für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.