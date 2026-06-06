Schimmel im Käseregal der Migros in Köniz

Ein Kunde entdeckt Schimmel im Mozzarella-Regal einer Migros-Filiale in Köniz. Obwohl er den Hinweis bereits am 29. April meldete, waren die Spuren Tage später noch sichtbar. Die Migros reagiert mit Reinigungs- und Ersatzmaßnahmen und betont ihre Hygienestandards.

In einer Migros -Filiale in Köniz wurden Schimmel spuren im Käse regal, insbesondere beim Mozzarella , entdeckt. Ein Kunde hatte die Migros bereits am 29. April auf die betroffenen Stellen hingewiesen, doch die Spuren waren am Donnerstag, dem Tag der Berichterstattung, noch immer sichtbar.

Die Migros hat daraufhin Maßnahmen eingeleitet: die betroffenen Elemente im Käsebereich werden gereinigt oder ersetzt. Auf dem gesamten Regal waren zahlreiche Schimmelspuren sichtbar. Der Kunde, der die Bilder gemacht hatte, äußerte gegenüber 20 Minuten seine Unzufriedenheit: "Dass dies gerade im Käseregal passiert, ist doch unzumutbar.

" Er habe damals einen Mitarbeiter informiert und erwarte eine gewisse Qualität, nicht nur bei den Lebensmitteln, auch bei der Hygiene. Fotos des Kunden zeigen, dass die vom Schimmel betroffenen Stellen bereits am 29. April sichtbar waren. 20 Minuten verschaffte sich am Donnerstag selbst einen Eindruck und bestätigte, dass mehrere Stellen beim Mozzarella-Regal von Schimmel überzogen waren. Auf Anfrage von 20 Minuten nimmt die Migros Stellung.

Migros-Mediensprecherin Neda Golafchan erklärt: "In einzelnen Fällen kann sich bei hohen Temperaturen und erhöhter Feuchtigkeit, etwa durch Kondenswasser, an bestimmten Stellen rasch Schimmel bilden.

" Der Hinweis des Kunden sei umgehend geprüft worden, die verantwortliche Person vor Ort habe sofort Maßnahmen eingeleitet. Die betroffenen Elemente im Käsebereich werden nun gereinigt oder ersetzt. Die Migros betont, dass die Hygienestandards regelmäßig durch interne und externe Kontrollen überprüft werden. Für sämtliche Verkaufsbereiche existierten verbindliche Reinigungspläne mit festgelegten Intervallen, die auch die regelmäßige Reinigung der Käseregale umfassen.

"Unabhängig davon wurden im vorliegenden Fall zusätzliche Maßnahmen ergriffen und die Sensibilisierung weiter verstärkt", so die Mediensprecherin. Der Vorfall wirft Fragen zu den Hygienepraktiken in Lebensmitteleinrichtungen auf, insbesondere bei temperaturempfindlichen Produkten wie Käse. Schimmelbildung kann nicht nur ein ästhetisches Problem darstellen, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen. Die Migros betont zwar, dass solchen Fällen mit regelmäßigen Kontrollen und Reinigungsplänen vorgebeugt wird, doch die Tatsache, dass die Spuren über mehrere Tage sichtbar blieben, deutet auf mögliche Lücken in der Umsetzung hin.

Kunden erwarten von einem großen Detailhändler wie der Migros höchste Standards, besonders wenn es um Frische und Sicherheit von Lebensmitteln geht. Die zusätzlichen Maßnahmen und die verstärkte Sensibilisierung des Personals sind Schritte in die richtige Richtung, doch es bleibt abzuwarten, ob sie ausreichen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Transparenz und schnelles Handeln bei Kundenbeschwerden sind essenziell, um das Vertrauen in die Marke zu erhalten.

Hinweis: Der Text enthält keine Navigations- oder Werbeelemente wie "Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App" oder "Wir sind auch auf Instagram", da diese als boilerplate ignoriert wurden. Der Fokus liegt auf der eigentlichen Nachricht über den Schimmelfund und die Reaktion der Migros





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