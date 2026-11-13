Eine Kollision am Mississippi führt zur Kentierung der American Heritage. Bei Dutzenden Verletzten bleibt das Wunder vom Mississippi ohne Todesopfer, wie Gouverneur Landry bestätigt.

Eine schwere Kollision am Fluss Mississippi in der US-Metropole New Orleans hat zu einer dramatischen Situation geführt, bei der jedoch glücklicherweise niemand ums Leben kam. Am Freitagmittag prallte der große Tanker Atlantic Asphalt auf das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff American Heritage, das zuvor an der Kaimauer angelegt war. Das Kreuzfahrtschiff wurde schwer getroffen und begann innerhalb weniger Minuten, erheblich Schlagseite zu bekommen, bevor es schließlich vollständig kenterte. Viele der Passagiere an Bord befanden sich in einem höheren Alter, was die Sorge um mögliche Verletzte im Inneren des sinkenden Schiffs zunächst sehr groß machte.

Ablauf der Kollision und Kentierung

Der genaue Mechanismus des Unfalls bleibt teilweise rätselhaft, doch zeitliche Angaben und Augenzeugenberichte zeichnen ein klares Bild des Geschehens. Der rund 160 Meter lange Tanker Atlantic Asphalt verlor kurz vor dem Aufprall offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Innerhalb von lediglich fifteen Minuten vom Moment des Aufpralls bis zur kompletten Kentierung des Kreuzfahrtschiffs wurden die Passagiere über Bord geworfen oder mussten versuchen, das sich schnell neigende Schiff zu verlassen. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses wurde von Zeugen als surreal beschrieben, da die Zeit vom ersten Kontakt bis zur finalen Lage des Schiffes extrem kurz war und die Fluchtmöglichkeiten für die an Bord befindlichen Senioren stark eingeschränkt erschienen.

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Reaktionen von Politik und Behörden

Die offiziellen Reaktionen der Verantwortlichen betonen sowohl die Schwere des Vorfalls als auch das ausbleibende Sterben. Die Bürgermeisterin von New Orleans, Helena Moreno, erklärte nach der Rettung, dass nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Personen vermisst würden. Sie bezeichnete das Ereignis als ein echtes Wunder am Mississippi, da trotz der massiven Zerstörung des Schiffes und der Gefahr durch den Fluss niemand ertrank. Auch der Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, dankte öffentlich den Einsatzkräften auf nationaler, bundesstaatlicher und lokaler Ebene, die unzählige Leben gerettet hätten. Er hob hervor, dass das gesamte Land dankbar für das rasche und erfolgreiche Eingreifen der Rettungsdienste sei.

Auch der Heimatschutzminister Markwayne Mullin äußerte sich erstaunt über den glimpflichen Ausgang. Er vermutete, dass ein schwerwiegendes technisches Problem die Kollision verursacht haben könnte. Als mögliche Ursache nannte er die hypothetische Möglichkeit, dass der Tanker vorher gegen eine Brücke geprallt habe, was eine Kettenreaktion ausgelöst haben könnte. Trotz dieser spekulanen Erklärungen betonte er, dass durch das, was er als göttliche Gnade beschrieb, keine einzige Seele verloren gegangen sei. Seine Worte unterstreichen die besondere Brisanz des Vorfalls, bei dem ein solch großes Unglück nur knapp abgewendet wurde.

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Verletzte und medizinische Versorgung

Obwohl das Schlimmste abgewendet wurde, bleibt das Schiffsunglück mit New Orleans eine Katastrophe für die Betroffenen. Mehr als ein Dutzend Passagiere landeten durch die plötzliche Kentierung im Wasser und erlitten Verletzungen. Insgesamt müssen 32 Personen in Krankenhäusern behandelt werden, wobei die Verletzungsschwere variiert. Trotz der großen Zahl an Verletzten befindet sich niemand in akuter Lebensgefahr, was die medizinische Versorgung etwas erleichtert. Die Sorge, dass sich Menschen noch im Inneren des auf der Seite liegenden Schiffes festgeklemmt haben könnten, hat sich aufgrund der schnellen Bergung der Opfer und der Bestätigung, dass niemand vermisst wird, glücklicherweise nicht bewahrheitet.

Gefahren des Flusses und Dank an Helfer

Die Rettungseinsätze waren angesichts der Gegebenheiten am Mississippi extrem gefährlich. Der Fluss ist kein ruhiger Gewässerabschnitt, und die Strömungen sowie der Verkehr auf dem Wasser stellen eine permanente Gefahr dar. Erstehelfer und Mitglieder der Küstenwache haben bei ihren Bemühungen ihr eigenes Leben riskiert, um die Menschen aus dem sinkenden Kreuzfahrtschiff zu ziehen. Die Erleichterung, dass niemand ertrunken ist, ist daher enorm und wird von allen Beteiligten, einschließlich der Küstenwache und anderer Einsatzkräfte, als größter Erfolg gewertet. Das Ereignis bleibt als das Wunder vom Mississippi in Erinnerung, ein Begriff, der sowohl die Gefahr der Situation als auch das Ausmaß des glimpflichen Ausgangs zusammenfasst.