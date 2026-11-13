Schiffskrach in New Orleans: Tanker "Atlantic Asphalt" rammt Kreuzfahrtschiff

Ein schwerer Schiffsunfall am Freitag im Hafen von New Orleans führt zum Sinken eines Kreuzfahrtschiffs. Der Tanker "Atlantic Asphalt" hatte das von American Cruise Lines betriebene Schiff gerammt, wobei 130 Personen an Bord waren. Rettungsmaßnahmen laufen.

Am Freitagabend ereignete sich im Hafen von New Orleans ein schwerer maritime Unfall, bei dem ein Tanker ein Kreuzfahrtschiff rammte. Der Zwischenfall führte dazu, dass das Kreuzfahrtschiff Schiffbruch erlitt, sich neigte und schließlich im Mississippi -Fluss versank. Nach Angaben der Nachrichtenagentur CNN befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls genau 130 Personen an Bord des gekaperten Schiffes.

Unfallhergang und Beteiligte Akteure

Die Videoaufnahmen des Unglücksorts zeigen eindeutig, wie das deutlich größere Tankschiff "Atlantic Asphalt" das Kreuzfahrtschiff von der Seite rammte. Das Kreuzfahrtschiff lag offenbar an einem Anleger vertäut, als es getroffen wurde. In der Folge schlug das Passagierschiff sofort leck und begann, auf eine Seite zu kippen. Während die Backbord- oder Steuerbordseite des Schiffes immer tiefer ins dunkle Wasser des Mississippi absackte, hielten sich zahlreiche Menschen noch an der Reling fest oder schwammen mit angelegten Rettungswesten im Wasser.

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Das betroffene Kreuzfahrtschiff wird von der Reederei American Cruise Lines betrieben. Die maritime Behörde meldet, dass die Ursache des Unfalls sowie die genaue Zahl der Verletzten derzeit noch intensiv untersucht werden. Die Ermittlungen liegen in den Händen der zuständigen lokalen und nationalen Sicherheitsbehörden, die den Vorfall rekonstruieren.

Einsatzkräfte und Rettungsmaßnahmen

Die Rettungsarbeiten auf dem Mississippi dauerten mehrere Stunden an, nachdem der Aufprall gemeldet wurde. Laut einer offiziellen Pressemitteilung rückten zahlreiche Rettungskräfte schnellstmöglich zum Einsatzort aus. Beteiligt waren die Hafenpolizei von Port NOLA, die Feuerwehr von New Orleans, die Polizei von New Orleans, die US-Küstenwache sowie weitere spezialisierte Rettungskräfte.

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Diese große Koordination der lokalen Dienste zeigt die Schwere der Lage und den Dringlichkeitsgrad der Bergungsaktion. Die Anwesenheit der US-Küstenwache ist in solchen maritime Vorfällen im Binnenwasser üblich, da sie über die spezielle Ausrüstung zur Brandbekämpfung und Menschenrettung auf Wasser verfügt. Die Port NOLA-Hafenpolizei sicherte den betroffenen Hafenbereich ab, um weitere Unfälle zu verhindern.

Wirtschaftliche und sicherheitstechnische Folgen

Dieser Vorfall hat unmittelbare Auswirkungen auf den Schiffverkehr in der Region und stellt die Sicherheitsprotokolle im Hafen von New Orleans auf die Probe. Die Reederei American Cruise Lines ist nun gefordert, die Betroffenen zu unterstützen und mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die Öffentlichkeit wartet auf Ergebnisse der Unfalluntersuchung, um zu klären, ob menschliches Versagen, technische Defekte oder Umweltfaktoren den Zusammenstoß verursachten.

Der Mississippi ist eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen der Welt, weshalb solche Kollisionen erhebliche logistische Probleme verursachen können. Die Blockade des Hafens durch das sinkende Schiff und die Rettungsboote könnte den Warenverkehr vorübergehend beeinträchtigen. Experten erwarten, dass die Instandsetzung der Hafeninfrastruktur und die Überprüfung der Lotsen- und Lotsenverfahren in den kommenden Wochen im Fokus der Hafenverwaltung stehen werden.