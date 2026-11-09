Schiedsrichter Joey Kooi kritisiert VAR nach umstrittener Ajax-Partie

Joey Kooi ärgert sich über VAR-Eingriff bei Ajax gegen Twente. Der Schiedsrichter übernimmt Verantwortung für die Spielunterbrechung und kritisiert die Technik.

Schiedsrichter Joey Kooi hat sich öffentlich über den Einsatz der Video-Assistenzregel ( VAR) in der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Twente Enschede geäußert. Während des niederländischen Duells geriet der Unparteiische durch einen umstrittenen Pfiff ins Zentrum der Kritik. Nach dem Schlusspfiff zeigte Kooi deutlichen Frust über die Situation, die kurz vor dem Ende des Spiels aufgetreten war.

Kritik an Timing des VAR-Eingriffs

Joey Kooi führt aus, dass er enorm darüber ärgert, wie die Video-Unterstüzung in diesem spezifischen Moment genutzt wurde. Kurz vor der 75. Minute führte Ajax mit 2:1, als die Gäste aus Twente durch ein Tor den Anschlusstreffer erzielten. Anschließend geriet Ajax unter Druck und erlitt einen gravierenden Fehler im Aufbauspiel. Als der Spieler Sofyan Amrabat den Ball im eigenen Strafraum verlor und Twente eine große Chance auf den Ausgleich bot, pfiff Joey Kooi die Partie an. Der Video-Assistent hatte auf ein mögliches Handspiel hingewiesen, doch nach der Überprüfung entschied der Schiedsrichter auf kein strafbares Handspiel und wies eine Penalty-Anfrage zurück.

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Umstrittene Unterbrechung im Spielverlauf

Die Entscheidung von Joey Kooi besänftigte die Twente-Spieler nicht, da die Unterbrechung als ungünstig empfunden wurde. Der Unparteiische selbst betonte, dass er die Verantwortung für diese Situation übernimmt. Er erklärte gegenüber dem Sender ESPN, dass ihm die Art und Weise, wie das Spiel unterbrochen wurde, besonders sauer aufstößt. Seine Kritik richtet sich dabei nicht primär gegen die Technik selbst, sondern gegen das Timing des Eingriffs des VAR-Teams.

Joey Kooi argumentiert, dass der Video-Assistent abgewartet hätte, bis der Ball aus dem Spiel war, bevor er ihn kontaktiert hätte. Diese Verzögerung hätte vermieden, dass die Spieler mitten in einer wichtigen Spielsituation angehalten wurden. Trotz des Ärgers über die Unterbrechung gelang Twente in der Nachspielzeit noch der 2:2-Ausgleich. Dieser Treffer erfolgte nach einem Penalty, den Joey Kooi wiederum erst nach einer Intervention des VAR vergeben hatte.

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Emotionale Reaktionen nach dem Abpfiff

Der Frust von Joey Kooi zeigte sich auch direkt nach dem Spiel, als er auf dem Weg in die Kabine lautstark seine Unzufriedenheit mit der VAR-Nutzung zum Ausdruck brachte. Seine Äußerungen verdeutlichen den Druck, dem Schiedsrichter bei modernen Entscheidungen mit technologischer Unterstützung ausgesetzt sind. Die Situation zwischen Ajax Amsterdam und Twente Enschede bleibt ein Beispiel dafür, wie technische Eingriffe den emotionalen Gehalt eines Spiels beeinflussen können.

Trotz der Kontroversen bleibt das Ergebnis der Partie ein 2:2-Unentschieden. Für Joey Kooi bleibt die Erfahrung ein lehrreiches Beispiel für die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation und eines besseren Zeitmanagements zwischen dem auf dem Platz befindlichen Schiedsrichter und dem VAR-Team. Die Kritik an der aktuellen Handhabung zeigt, dass Verbesserungen im Bereich der Technologieunterstützung im Fußball weiterhin diskutiert werden müssen.