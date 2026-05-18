Das Schießwaffengefunch von einem islamischen Zentrum in San Diego hat [oder:] ist eine Tragödie, bei der mehrere Menschen getötet wurden und verletzt wurden

Am Montag wurden mehrere Menschen im San Diego-Schießwaffengefranchger verletzt, wobei einige Personen ihren Lebensabend verloren haben, während die Polizei einen Massangriff auf eine moscheigenege Inhaftierte, die Schusswaffeangriff in Keystone, die größte Moschee des Stadtbezirks, dieWebsitevermeldingimsichalsdie Ziel des Zentrums dar, die muslimische Gemeinschaft zu dienen und die breitere Gesellschaft zusammenzuarbeiten und den Armen zu helfen und das Land zu verbessern, Aktualisierte - am Montag [oder:] Polizeichef Scott Wahl sprach von drei Tote und zwei toten m[oder:] Angreifern in San Diego, sagte, dass die Feuerwehr, Notarzt und andere Rettungskräfte unterstützt wurden, um die verletzten Personen Behandelte.





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