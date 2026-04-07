Schicksal des Buckelwals in der Ostsee: Ungewissheit und Hoffnungen

Die Situation des kranken Buckelwals vor Wismar beschäftigt Experten und Öffentlichkeit. Neue Erkenntnisse sollen Klarheit bringen, während über mögliche Rettungsversuche debattiert wird.

Wie steht es um das Schicksal des erkrankten Buckelwal s an der Ostsee küste? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen. Unklarheit herrscht über die nächsten Schritte, die unternommen werden sollen. Am Nachmittag wird auf der Insel Poel erwartet, dass mehr Klarheit geschaffen wird.

Ein Expertenteam hat am Vormittag erneut ein Schlauchboot eingesetzt, um sich ein aktuelles Bild des Wals zu machen, der sich im flachen Ostseewasser vor Wismar befindet, so ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums. Taucher haben ebenfalls die Lage und Position des Tieres überprüft, um zu ermitteln, ob es seine Position verändert hat oder weiter in den Ostseeboden eingesunken ist. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ist der Meeressäuger krank und verletzt. Die genauen Erkenntnisse sollen der Öffentlichkeit auf der Insel Poel präsentiert werden. Neben Wissenschaftlern vom Deutschen Meeresmuseum und dem Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung wird auch Umweltminister Till Backhaus erwartet. Das Gutachten der Meeresbiologen und Veterinäre soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschancen des Wals geben. Darüber hinaus wurden Unterwasser- und Drohnenaufnahmen ausgewertet, wie der Sprecher weiter ausführte. Bereits am Montag hatte Backhaus angekündigt, dass er anhand des Gutachtens endgültig über die nächsten Schritte entscheiden werde. In Betracht gezogen wird auch ein erneuter Rettungsversuch mit einem Katamaran. Das Schiff ist in Dänemark verfügbar und könnte das zwölf Tonnen schwere Tier mithilfe von breiten Gurten anheben und lebend transportieren, wie es hieß. Backhaus betonte jedoch auch: Derzeit gibt es keinen Wissenschaftler oder Veterinär, der uns zu einem solchen Vorgehen rät, da das Tier beim Versuch, es lebend zu retten, schweren Qualen ausgesetzt würde. Aufgrund des viel zu geringen Salzgehalts in der Ostsee leidet der Wal unter Hautproblemen. Seit dem Wochenende ist bekannt, dass er auch Verletzungen aufweist, vermutlich durch Schiffsschrauben. Zudem gibt es Abdrücke, die wahrscheinlich von einem Netz stammen. Aufgrund seines Gewichts ist der Wal in den Meeresgrund eingesunken. Der Wasserpegel in der Bucht ist nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie wieder gestiegen.\Tom Bär vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund erklärte: Hauptgründe für das Sterben eines Wals am Strand sind Lageschäden, Überhitzung und Vorschädigungen. Größere Wale erleiden dabei Schäden durch die Kompression insbesondere in der Lunge, da sie normalerweise ihr Körpergewicht nicht tragen müssen, sondern durch das Wasser und Luft in der Lunge Auftrieb haben. Der Sterbeprozess kann sich hinziehen. Bei einem Großwal kann der Sterbeprozess mehrere Tage dauern, während denen der Druck des eigenen Körpergewichts zunehmend die Organe schädigt, erläutert die Meeresbiologin Tamara Narganes Homfeldt von der Organisation Whale and Dolphin Conservation. Dies führt irgendwann zu einem Kreislaufkollaps und Organversagen. Wenn der Wal verstorben ist, fehlt die Atmung über einen längeren Zeitraum von etwa einer Stunde, so die Expertin. Wenige Tage nach dem Tod führen Gase zur Aufblähung des Kadavers und verursachen Verwesungsgerüche. Auf hoher See sinken Wale nach dem Tod auf den Meeresgrund und stellen dort eine wichtige Nahrungsressource für viele Arten dar. Zudem wird damit langfristig Kohlenstoff gebunden.\Die Rettungsversuche für den gestrandeten Buckelwal werden eingestellt. Doch warum löste der Buckelwal so viel Mitgefühl aus? Unser Online-Redakteur spürt dem in einem Video nach. Experten verkünden: Wir geben die Hoffnung auf. Das Vermächtnis des Buckelwals: Daher kam es zu einem Hype. Keine Kommentare bisher. Geben Sie die erste Meinung zum Artikel ab. Copyright © St. Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St. Galler Tagblatt ist nicht gestattet





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