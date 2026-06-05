Schauspieler Anthony Head ist tot

Der britische Schauspieler Anthony Head ist gestorben. Seine Töchter haben die britische Nachrichtenagentur PA darüber informiert.

Der britische Schauspieler Anthony Head ist gestorben. Seine Töchter Emily und Daisy Head, ebenfalls Schauspielerinnen, haben die britische Nachrichtenagentur PA darüber informiert. Sie gaben an, dass ihr Vater nach Komplikationen infolge einer Lungenentzündung verstorben sei.

Es sei ein friedlicher Tod im Beisein seiner Familie gewesen. Sie erklärten, dass ihre Trauer weit größer sei als die Lücke, die er hinterlassen habe, aber sie wüssten, dass sein Vermächtnis in den Serien, an denen er beteiligt war, und in dem Publikum, das sie liebt, weiterleben werde. Anthony Head wurde 72 Jahre alt. Er spielte in Serien wie Buffy the Vampire Slayer und Ted Lasso mit.

Dem britischen Fernsehpublikum fiel er bereits in den 1980er Jahren in einer Reihe romantisch angehauchter Nescafé-Werbespots auf. Internationale Bekanntheit erlangte er als Bibliothekar Rupert Giles in der Kultserie Buffy the Vampire Slayer, die von 1997 bis 2003 ausgestrahlt wurde. Giles war der Mentor der Titelfigur Buffy. Anthony Head war ein gefeierter Schauspieler, der in vielen erfolgreichen Serien mitgewirkt hat.

Er wird von seinen Fans und Kollegen sehr vermisst werden. Die Familie von Anthony Head ist in Trauer, aber sie sind dankbar für die vielen wunderbaren Erinnerungen, die sie mit ihm geteilt haben. Anthony Head wird immer in den Herzen seiner Fans und seiner Familie bleiben





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