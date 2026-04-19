Schaum auf der Ergolz: Umweltbehörden untersuchen Ursache und Umfang

Ein mysteriöser Schaumteppich auf der Ergolz bei Füllinsdorf sorgt für Aufruhr. Die Behörden leiten das Abwasser der Kläranlage um und untersuchen derzeit die Ursache sowie mögliche Umweltauswirkungen.

Ein ungewöhnliches Phänomen beschäftigt seit Freitagabend die Behörden im Kanton Basel-Landschaft: Auf der Ergolz bei Füllinsdorf hat sich ein beträchtlicher Schaum teppich gebildet, der bis Sonntagmittag noch nicht vollständig beseitigt werden konnte. Dies hat zur Folge, dass das gereinigte Abwasser der lokalen Kläranlage (ARA) weiterhin umgeleitet werden muss, um eine zusätzliche Belastung des betroffenen Flussabschnitts zu vermeiden.

Die genaue Ursache für die Schaumbildung ist derzeit noch unklar. Fachleute der Bau- und Umweltdirektion des Kantons Basel-Landschaft arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe aufzuklären. Es sei noch zu früh, um definitive Aussagen treffen zu können, teilte die Medienstelle auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Bereits am Freitagabend waren Auffälligkeiten im Zulauf zur ARA Füllinsdorf festgestellt worden. Am Samstag manifestierte sich das Problem dann in Form von Schaum, der über die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Fluss gelangte und einen Abschnitt der Ergolz von mehreren hundert Metern bedeckte.

Um die Kapazitäten der ARA Füllinsdorf zu entlasten und die Situation unter Kontrolle zu bringen, wurde deren Auslauf seit Samstagmittag in die ARA Rhein umgeleitet. Die anfängliche Hoffnung der Behörden, dass sich die Situation über Nacht normalisieren würde, hat sich bisher nicht erfüllt. Der Schaum bildet sich weiterhin auf der Ergolz.

Bis Sonntag war auch noch nicht abschließend geklärt, ob der Schaum schädliche Substanzen enthält und ob seine Entstehung auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen ist. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass nach Angaben der Umweltdirektion bisher keine Fische zu Schaden gekommen sind.

Die Untersuchung zur genauen Zusammensetzung des Schaums und den möglichen Auswirkungen auf die Wasserqualität sowie das aquatische Ökosystem läuft auf Hochtouren. Die Bevölkerung wird über weitere Entwicklungen informiert, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Bis dahin bleibt die Situation angespannt und die behördlichen Massnahmen zur Eindämmung des Problems bestehen fort.

Die Umleitung des Abwassers ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die Umwelt so gut wie möglich zu schützen, während die Ursachenforschung im Vordergrund steht. Es bleibt abzuwarten, welche Schlussfolgerungen aus diesem ungewöhnlichen Vorfall gezogen werden können und welche präventiven Maßnahmen in Zukunft ergriffen werden könnten, um derartige Ereignisse zu verhindern.

Die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit wird in diesem Fall großgeschrieben, um Vertrauen in die behördlichen Bemühungen zu schaffen und gleichzeitig auf mögliche Gefahren hinzuweisen, auch wenn diese momentan noch nicht eindeutig identifiziert sind. Die Erholungsfunktion des Flusses und die Bedeutung der Ergolz als Lebensraum für Tiere und Pflanzen stehen ebenfalls im Fokus der behördlichen Aufmerksamkeit





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